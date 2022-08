Apple Online Store: Neue Apple-TV-Aktion sorgt für Auszeit

Die kompletten Angebotsbestimmungen der neuen Apple-TV-Aktion hat Apple auf der Sonderseite „Apple TV Angebot 2022 Angebots­bestimmungen“ zusammengefasst und gibt hier auch an was bei einer Rückgabe der Online-Bestellung passiert. Wird diese angestoßen, stellt Apple den Wert der Gutscheinkarte nachträglich in Rechnung. Der Apple TV 4K wurde initial im Herbst 2017 vorgestellt, im Frühjahr 2021 jedoch durch eine aktualisierte Generation mit der neuen Siri Remote ersetzt.

Und was bietet Apple? Wer bis einschließlich 15. August ein neues Apple TV HD bzw. ein Apple TV 4K kauft, der erhält zusätzlich zur Hardware eine Geschenkkarte in Höhe von 50 Euro , die sich als Guthaben auf die eigene Apple-ID verbuchen lässt und anschließend im Apple Online Store, für Apples Service-Angebot und im App Store eingelöst werden kann.

Kurz nach 9:00 Uhr war es dann soweit. Apples Online Store ist wieder im Netz. Was zuerst auffällt ist eine überschaubare Neuerung im Apple-TV-Bereich. Hier hat Apple jetzt eine 50-Euro-Aktion gestartet die den Absatz der Set-Top-Boxen ankurbeln soll und so vielleicht auch dazu dient die Lager vor der Vorstellung eines neuen Modells zu räumen.

Insert

You are going to send email to