Mac-Hilfe gegen Vertipper: Ausgewählte Tastaturkürzel deaktivieren

Ein kleiner Tipp für Mac-Nutzer, die gerne mit Tastaturkürzeln arbeiten und immer mal wieder versehentlich ein Fenster ins Dock schieben, weil sie statt Befehl-n daneben getippt und Befehl-m gedrückt haben.

Mag sein, dass sich nur ein kleiner Teil der Mac-Besitzer mit diesem Problem herumschlägt. Mir ist es jedenfalls mittlerweile so oft passiert, dass ich eigentlich mit der Tastenkombination Befehlstaste-n ein neues Fenster öffnen wollte, stattdessen aber mit dem Kürzel Befehlstaste-m das aktuelle Fenster im Dock abgelegt habe, dass ich einen Workaround integriert habe.

Der Weg zum Ziel führt wie so oft über die Systemeinstellungen. Im Bereich „Tastatur → Kurzbefehle“ wählt ihr hier die „App-Tastaturkurzbefehle“ aus und fügt mit dem Plus-Zeichen einen neuen, für alle Programme gültigen Kurzbefehl hinzu. Im Feld Menü müsst ihr hier den Text „Im Dock ablegen“ eintragen. Achtet dabei peinlich darauf, keine Fehler zu machen. Schon ein Leerzeichen zu viel sorgt dafür, dass das System die Vorgabe ignoriert. Letztendlich muss hier genau der Text stehen, den macOS auch über die Menüleiste als Erklärung für den entsprechenden Kurzbefehl anzeigt.

Als Tastaturkurzbefehl gebt ihr nun eine Kombination ein, die ihr nicht aus Versehen drückt und die sich auch sonst nicht mit irgendwelchen Systemfunktionen beißt. Sobald ihr den neuen Befehl integriert habt, wird die alte Tastenkombi Befehl-m unwirksam und ihr seid vor versehentlicher Fehlbetätigung gefeit.

Diese Vorgehensweise bietet sich auch in anderen, vergleichbaren Fällen an. Wir erinnern hier beispielsweise an die Möglichkeit, ein versehentliches Beenden von Safari zu verhindern, indem man die Tastenkombination Befehl-q durch eine kompliziertere Tastenfolge ersetzt.

Wer die Tastaturbefehle öfter und in größerem Umfang an die eigene Arbeitsweise anpassen will, kann einen Blick auf das kostenlose Tool CustomShortcuts werfen. Dessen Entwickler wollen die Modifikation und die Verwaltung von Tastaturkürzeln angenehmer machen.