Neue zehnteilige Crime-Dramaserie
Apple TV im Oktober: Vier neue Staffeln, drei neue Filme
Apple TV stellt für Oktober sieben größere Neustarts in Aussicht. Das Programm reicht von Dokumentarfilmen und historischen Stoffen über Comedy bis hin zu Action und Crime.
Gleich zum Monatsbeginn erscheint mit „K2: Katastrophe im Eis“ ein Dokumentarfilm über eine Winterexpedition auf den zweithöchsten Berg der Erde.
Am selben Tag kehrt die animierte Fantasyserie „Die Schwestern Grimm“ mit ihrer zweiten Staffel zurück.
Eine Woche später folgt mit „Small Prophets“ eine achtteilige Comedyserie, in der ein Baumarktmitarbeiter mithilfe eines alten alchemistischen Rezepts magische Wesen erschaffen will, die ihm die Zukunft vorhersagen sollen. Deutlich actionreicher fällt „Matchbox: Der Film“ aus. Die von Mattels Spielzeugmarke inspirierte Produktion schickt John Cena, Jessica Biel und weitere Darsteller auf eine internationale Verfolgungsjagd.
Bergdrama und deutsche Serienfortsetzung
Mit „Tenzing“ setzt Apple TV Mitte Oktober erneut auf das Thema Bergsteigen, diesmal als Filmdrama nach wahren Begebenheiten. Im Mittelpunkt steht Tenzing Norgay, der gemeinsam mit Edmund Hillary den Mount Everest erreicht. Tom Hiddleston spielt Hillary, Willem Dafoe ist als Expeditionsleiter John Hunt zu sehen. Der Film thematisiert dabei auch soziale Hierarchien und unterschiedliche Sichtweisen auf den Berg.
Am 21. Oktober geht (Apples erste) deutsche schwarze Komödie „Where’s Wanda?“ in ihre zweite Staffel. Die Familie Klatt wird erneut in einen Kriminalfall hineingezogen, nachdem Wanda über einer Leiche entdeckt wird. Die acht neuen Folgen erscheinen anschließend wöchentlich bis Anfang Dezember.
Crime-Serie beschließt den Monat
Zum Monatsende startet schließlich „Nocturne“. Liev Schreiber spielt darin einen ehemaligen Soldaten und Mordermittler, der eigentlich ein ruhigeres Leben in Pennsylvania beginnen will. Als ein Serienkiller seine Familie bedroht, zieht er seine Ziehtochter, eine von Zazie Beetz gespielte FBI-Agentin, in die Ermittlungen hinein.
Apple TV veröffentlicht zum Auftakt zwei der insgesamt zehn Folgen, anschließend geht es wöchentlich weiter.
Apple TV im Oktober 2026
2. Oktober
- K2: Katastrophe im Eis: Neuer Dokumentarfilm von Amir Bar-Lev über eine Winterexpedition auf den K2.
- Die Schwestern Grimm, Staffel 2: Fortsetzung der animierten Fantasy-Abenteuerserie um Sabrina und Daphne Grimm.
7. Oktober
- Small Prophets: Neue achtteilige Comedyserie mit Pearce Quigley, Lauren Patel, Mackenzie Crook und Michael Palin.
9. Oktober
- Matchbox: Der Film: Actionkomödie mit John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro und Teyonah Parris.
16. Oktober
- Tenzing: Filmdrama über Tenzing Norgay mit Genden Phuntsok, Tom Hiddleston, Willem Dafoe und Caitríona Balfe.
21. Oktober
- Where’s Wanda?, Staffel 2: Acht neue Folgen mit Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda, Leo Simon und Nikeata Thompson.
30. Oktober
- Nocturne: Neue zehnteilige Crime-Dramaserie mit Liev Schreiber, Zazie Beetz, Stephen Graham und Bill Camp. Zum Start erscheinen zwei Folgen.
Wo sind die fünf neuen Filme? Ich sehe eine Doku und zwei Filme?
Der Rest sind Serien oder?
Oh ja, da hast du recht, das war mein Fehler. Ist oben korrigiert.