Apple TV im Oktober: Vier neue Staffeln, drei neue Filme

Apple TV stellt für Oktober sieben größere Neustarts in Aussicht. Das Programm reicht von Dokumentarfilmen und historischen Stoffen über Comedy bis hin zu Action und Crime.

Gleich zum Monatsbeginn erscheint mit „K2: Katastrophe im Eis“ ein Dokumentarfilm über eine Winterexpedition auf den zweithöchsten Berg der Erde.

Am selben Tag kehrt die animierte Fantasyserie „Die Schwestern Grimm“ mit ihrer zweiten Staffel zurück.

Eine Woche später folgt mit „Small Prophets“ eine achtteilige Comedyserie, in der ein Baumarktmitarbeiter mithilfe eines alten alchemistischen Rezepts magische Wesen erschaffen will, die ihm die Zukunft vorhersagen sollen. Deutlich actionreicher fällt „Matchbox: Der Film“ aus. Die von Mattels Spielzeugmarke inspirierte Produktion schickt John Cena, Jessica Biel und weitere Darsteller auf eine internationale Verfolgungsjagd.

Bergdrama und deutsche Serienfortsetzung

Mit „Tenzing“ setzt Apple TV Mitte Oktober erneut auf das Thema Bergsteigen, diesmal als Filmdrama nach wahren Begebenheiten. Im Mittelpunkt steht Tenzing Norgay, der gemeinsam mit Edmund Hillary den Mount Everest erreicht. Tom Hiddleston spielt Hillary, Willem Dafoe ist als Expeditionsleiter John Hunt zu sehen. Der Film thematisiert dabei auch soziale Hierarchien und unterschiedliche Sichtweisen auf den Berg.

Am 21. Oktober geht (Apples erste) deutsche schwarze Komödie „Where’s Wanda?“ in ihre zweite Staffel. Die Familie Klatt wird erneut in einen Kriminalfall hineingezogen, nachdem Wanda über einer Leiche entdeckt wird. Die acht neuen Folgen erscheinen anschließend wöchentlich bis Anfang Dezember.

Crime-Serie beschließt den Monat

Zum Monatsende startet schließlich „Nocturne“. Liev Schreiber spielt darin einen ehemaligen Soldaten und Mordermittler, der eigentlich ein ruhigeres Leben in Pennsylvania beginnen will. Als ein Serienkiller seine Familie bedroht, zieht er seine Ziehtochter, eine von Zazie Beetz gespielte FBI-Agentin, in die Ermittlungen hinein.

Apple TV veröffentlicht zum Auftakt zwei der insgesamt zehn Folgen, anschließend geht es wöchentlich weiter.

Apple TV im Oktober 2026

2. Oktober

K2: Katastrophe im Eis : Neuer Dokumentarfilm von Amir Bar-Lev über eine Winterexpedition auf den K2.

: Neuer Dokumentarfilm von Amir Bar-Lev über eine Winterexpedition auf den K2. Die Schwestern Grimm, Staffel 2: Fortsetzung der animierten Fantasy-Abenteuerserie um Sabrina und Daphne Grimm.

7. Oktober

Small Prophets: Neue achtteilige Comedyserie mit Pearce Quigley, Lauren Patel, Mackenzie Crook und Michael Palin.

9. Oktober

Matchbox: Der Film: Actionkomödie mit John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro und Teyonah Parris.

16. Oktober

Tenzing: Filmdrama über Tenzing Norgay mit Genden Phuntsok, Tom Hiddleston, Willem Dafoe und Caitríona Balfe.

21. Oktober

Where’s Wanda?, Staffel 2: Acht neue Folgen mit Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda, Leo Simon und Nikeata Thompson.

30. Oktober