ifun.de — Apple News seit 2001. 47 092 Artikel

Neue zehnteilige Crime-Dramaserie

Apple TV im Oktober: Vier neue Staffeln, drei neue Filme
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Apple TV stellt für Oktober sieben größere Neustarts in Aussicht. Das Programm reicht von Dokumentarfilmen und historischen Stoffen über Comedy bis hin zu Action und Crime.

Matchbox.png

Gleich zum Monatsbeginn erscheint mit „K2: Katastrophe im Eis“ ein Dokumentarfilm über eine Winterexpedition auf den zweithöchsten Berg der Erde.

Am selben Tag kehrt die animierte Fantasyserie „Die Schwestern Grimm“ mit ihrer zweiten Staffel zurück.

Eine Woche später folgt mit „Small Prophets“ eine achtteilige Comedyserie, in der ein Baumarktmitarbeiter mithilfe eines alten alchemistischen Rezepts magische Wesen erschaffen will, die ihm die Zukunft vorhersagen sollen. Deutlich actionreicher fällt „Matchbox: Der Film“ aus. Die von Mattels Spielzeugmarke inspirierte Produktion schickt John Cena, Jessica Biel und weitere Darsteller auf eine internationale Verfolgungsjagd.

Bergdrama und deutsche Serienfortsetzung

Mit „Tenzing“ setzt Apple TV Mitte Oktober erneut auf das Thema Bergsteigen, diesmal als Filmdrama nach wahren Begebenheiten. Im Mittelpunkt steht Tenzing Norgay, der gemeinsam mit Edmund Hillary den Mount Everest erreicht. Tom Hiddleston spielt Hillary, Willem Dafoe ist als Expeditionsleiter John Hunt zu sehen. Der Film thematisiert dabei auch soziale Hierarchien und unterschiedliche Sichtweisen auf den Berg.

Am 21. Oktober geht (Apples erste) deutsche schwarze Komödie „Where’s Wanda?“ in ihre zweite Staffel. Die Familie Klatt wird erneut in einen Kriminalfall hineingezogen, nachdem Wanda über einer Leiche entdeckt wird. Die acht neuen Folgen erscheinen anschließend wöchentlich bis Anfang Dezember.

Crime-Serie beschließt den Monat

Zum Monatsende startet schließlich „Nocturne“. Liev Schreiber spielt darin einen ehemaligen Soldaten und Mordermittler, der eigentlich ein ruhigeres Leben in Pennsylvania beginnen will. Als ein Serienkiller seine Familie bedroht, zieht er seine Ziehtochter, eine von Zazie Beetz gespielte FBI-Agentin, in die Ermittlungen hinein.

Apple Tv Nocturne Key Art Graphic Header 16 9 Show Home.jpg.large 2X

Apple TV veröffentlicht zum Auftakt zwei der insgesamt zehn Folgen, anschließend geht es wöchentlich weiter.

Apple TV im Oktober 2026

2. Oktober

  • K2: Katastrophe im Eis: Neuer Dokumentarfilm von Amir Bar-Lev über eine Winterexpedition auf den K2.
  • Die Schwestern Grimm, Staffel 2: Fortsetzung der animierten Fantasy-Abenteuerserie um Sabrina und Daphne Grimm.

7. Oktober

  • Small Prophets: Neue achtteilige Comedyserie mit Pearce Quigley, Lauren Patel, Mackenzie Crook und Michael Palin.

9. Oktober

  • Matchbox: Der Film: Actionkomödie mit John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro und Teyonah Parris.

16. Oktober

  • Tenzing: Filmdrama über Tenzing Norgay mit Genden Phuntsok, Tom Hiddleston, Willem Dafoe und Caitríona Balfe.

21. Oktober

  • Where’s Wanda?, Staffel 2: Acht neue Folgen mit Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda, Leo Simon und Nikeata Thompson.

30. Oktober

  • Nocturne: Neue zehnteilige Crime-Dramaserie mit Liev Schreiber, Zazie Beetz, Stephen Graham und Bill Camp. Zum Start erscheinen zwei Folgen.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
15. Sep. 2026 um 10:31 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 47.092 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wo sind die fünf neuen Filme? Ich sehe eine Doku und zwei Filme?
    Der Rest sind Serien oder?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47092 Artikel in den vergangenen 9093 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven