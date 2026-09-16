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Apple räumt offenbar die Lager

Apple TV und HomePod mini: Lieferprobleme schüren Hoffnung auf baldige Nachfolger
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Bereitet Apple den nächsten Modellwechsel im Wohnzimmer vor? In den USA verschlechtert sich derzeit erneut die Verfügbarkeit von Apple TV und HomePod mini. Gleichzeitig heißt es aus gut informierten Kreisen weiterhin, dass beide Geräte noch in diesem Jahr durch neue Generationen ersetzt werden sollen.

Homepod Mini Mitternacht

MacRumors zufolge rutschen die Liefertermine des Apple TV 4K mit 64 GB im amerikanischen Apple Store inzwischen teilweise bis in den Oktober. Beim HomePod mini ist die orange Variante aktuell gar nicht bestellbar, während für das gelbe Modell Liefertermine bis in den November hinein angezeigt werden.

Ein eindeutiger Beleg für unmittelbar bevorstehende Nachfolger ist das allerdings nicht. Lieferschwierigkeiten bei beiden Produktreihen begleiten uns mittlerweile seit Monaten. Bereits im Frühjahr hatten ähnliche Engpässe Spekulationen über neue Modelle angeheizt.

Nachfolger längst überfällig

Dass Apple an neuer Hardware arbeitet, gilt dagegen als weitgehend sicher. Über die erwarteten Nachfolger haben wir bereits ausführlich berichtet. Der aktuelle Apple TV 4K stammt noch aus dem Jahr 2022 und arbeitet mit einem A15-Chip. Beim Nachfolger wird ein deutlich leistungsfähigerer Prozessor erwartet, der auch für neue Siri- und KI-Funktionen gerüstet sein soll.

Apple Homepod Tv Smart Home

Auch der HomePod mini hat inzwischen ein beachtliches Alter erreicht. Apple stellte den kleinen Lautsprecher bereits 2020 vor. Für die nächste Generation stehen ein modernerer Prozessor, Apples neuer Netzwerkchip sowie Verbesserungen bei Klang und Ultrabreitband-Verbindungen im Raum. Zuletzt wurde zudem über eine neue rote Farbvariante berichtet.

Größere Home-Offensive erwartet

Der Zeitpunkt würde zu Apples derzeitigen Smart-Home-Plänen passen. Apple Stores schaffen bereits zusätzliche Präsentationsflächen für Home-Produkte. Neben Apple TV und HomePod mini wird weiterhin eine völlig neue Smart-Home-Zentrale mit Display erwartet.

Bloomberg-Journalist Mark Gurman bekräftigte erst Anfang dieser Woche, dass der neue Apple TV und der überarbeitete HomePod mini noch 2026 erscheinen sollen. Eine Vorstellung im Oktober wäre damit weiterhin denkbar. Apple selbst hat bislang allerdings weder neue Modelle angekündigt noch die aktuellen Lieferengpässe kommentiert.

Hierzulande führt Apple die bisherigen Geräte weiterhin regulär. Wer nicht dringend einen neuen Apple TV oder HomePod mini benötigt, dürfte angesichts des Alters der Hardware und der anhaltenden Gerüchte derzeit dennoch gute Gründe haben, mit dem Kauf noch etwas zu warten.
16. Sep. 2026 um 17:57 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Schüren Hoffnung auf baldigen Nachfolger… Wir hoffen seid JAHREN xD geschürt wird bei mir persönlich nichts mehr, bis es wirklich da ist oder a bis apple Pech hat und ich tatsächlich komplett auf home server umgestiegen bin

  • Potente Hardware und mehr Fokus auf alternative Spielkonsole. Das wäre mein Wunsch.

  • Genau die gleichen Schlagzeilen gab es letztes Jahr auch schon, da hatte sich der Apple Store auch schon vorbereitet. Habe mir danach das aktuelle ATV gekauft und eigentlich interessiert es mich nicht mehr, was jetzt noch kommt.

  • Leicht oft topic: Seit tvOS 27 startet mein Waipu nach TVstart nicht mehr automatisch. Es kommt nur noch die Apple TV Oberfläche und ich muss die App dann tatsächlich wieder manuell starten – kein Drama, war vorher aber eben automatisch!
    Hat jemand eine Idee?

    • Bei mir ist weiterhin immer die letzte App aktiv, es sei denn, der Apple TV startet komplett neu.
      War da nicht was mit einer Einstellung, die man setzen muss, damit nicht die Apple TV App als „Startbildschirm“ fungiert?

  • Heißt, ich könnte mir bald mal einen 4K von 2022 holen?

  • Langsam wird es peinlich für Apple. Vor allem weil die aktuelle Generation reihenweise kaputt gehen und man sich so sicher keine neuen kauft. 5 Minis im Einsatz gehabt. 4 wurden durch das weihnachtliche Update gegrillt.
    Da kauft man sicher keine neue Hardware zumal da noch die „dumme“ Siri drauf läuft und das neue Zeuch nicht drauf laufen wird.

  • Home ist für mich von Beginn an nutzlos. Farbszenen von Lampen unterschiedlichen Herstellern funktionierten nie bei mir. Switchbot-Produkte können an einem Tag problemlos gesteuert werden, am nächsten Tag werden sie nicht mehr gefunden. Das Gleiche bei Ikea. Die Home-App als solches ist so nützlich, wie ein Fersensporn.

  • Mal ein Update für den normalen HomePod wäre super. Z.B. 2.0 und nicht immer nur den Mini aktualisieren

  • Ich habe mir gestern den 4K 3. Generation bestellt… habe jetzt geschlagene 2 Jahre „gewartet“ da ich einen im Schlafzimmer habe und immer einen im Wohnzimmer haben wollte! Aber ich wollte „keine alte Technik“ kaufen. Jetzt war mir das warten zu blöd! Und wenn ein neuer kommen sollte (dann auch immer) dann wird der 4K 1. Generation aus dem Schlafzimmer gewechselt und fertig :)

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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