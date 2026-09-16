Apple TV und HomePod mini: Lieferprobleme schüren Hoffnung auf baldige Nachfolger

Bereitet Apple den nächsten Modellwechsel im Wohnzimmer vor? In den USA verschlechtert sich derzeit erneut die Verfügbarkeit von Apple TV und HomePod mini. Gleichzeitig heißt es aus gut informierten Kreisen weiterhin, dass beide Geräte noch in diesem Jahr durch neue Generationen ersetzt werden sollen.

MacRumors zufolge rutschen die Liefertermine des Apple TV 4K mit 64 GB im amerikanischen Apple Store inzwischen teilweise bis in den Oktober. Beim HomePod mini ist die orange Variante aktuell gar nicht bestellbar, während für das gelbe Modell Liefertermine bis in den November hinein angezeigt werden.

Ein eindeutiger Beleg für unmittelbar bevorstehende Nachfolger ist das allerdings nicht. Lieferschwierigkeiten bei beiden Produktreihen begleiten uns mittlerweile seit Monaten. Bereits im Frühjahr hatten ähnliche Engpässe Spekulationen über neue Modelle angeheizt.

Nachfolger längst überfällig

Dass Apple an neuer Hardware arbeitet, gilt dagegen als weitgehend sicher. Über die erwarteten Nachfolger haben wir bereits ausführlich berichtet. Der aktuelle Apple TV 4K stammt noch aus dem Jahr 2022 und arbeitet mit einem A15-Chip. Beim Nachfolger wird ein deutlich leistungsfähigerer Prozessor erwartet, der auch für neue Siri- und KI-Funktionen gerüstet sein soll.

Auch der HomePod mini hat inzwischen ein beachtliches Alter erreicht. Apple stellte den kleinen Lautsprecher bereits 2020 vor. Für die nächste Generation stehen ein modernerer Prozessor, Apples neuer Netzwerkchip sowie Verbesserungen bei Klang und Ultrabreitband-Verbindungen im Raum. Zuletzt wurde zudem über eine neue rote Farbvariante berichtet.

Größere Home-Offensive erwartet

Der Zeitpunkt würde zu Apples derzeitigen Smart-Home-Plänen passen. Apple Stores schaffen bereits zusätzliche Präsentationsflächen für Home-Produkte. Neben Apple TV und HomePod mini wird weiterhin eine völlig neue Smart-Home-Zentrale mit Display erwartet.

Bloomberg-Journalist Mark Gurman bekräftigte erst Anfang dieser Woche, dass der neue Apple TV und der überarbeitete HomePod mini noch 2026 erscheinen sollen. Eine Vorstellung im Oktober wäre damit weiterhin denkbar. Apple selbst hat bislang allerdings weder neue Modelle angekündigt noch die aktuellen Lieferengpässe kommentiert.

Hierzulande führt Apple die bisherigen Geräte weiterhin regulär. Wer nicht dringend einen neuen Apple TV oder HomePod mini benötigt, dürfte angesichts des Alters der Hardware und der anhaltenden Gerüchte derzeit dennoch gute Gründe haben, mit dem Kauf noch etwas zu warten.