Slow Horses: Apple zeigt Trailer zur sechsten Staffel

Apple hat einen ersten Trailer zur sechsten Staffel der Spionageserie Slow Horses veröffentlicht. Die neuen Folgen starten am 16. September bei Apple TV. Wie die vorherigen Staffeln umfasst auch die neue Staffel sechs Episoden. Zum Auftakt wird eine Folge veröffentlicht, die weiteren Episoden folgen jeweils mittwochs. Das Staffelfinale ist für den 21. Oktober vorgesehen.

In der Hauptrolle ist weiterhin Gary Oldman als Jackson Lamb zu sehen. Er leitet eine Gruppe britischer Geheimdienstmitarbeiter, die im sogenannten Slough House gelandet sind. Die Außenstelle des MI5 dient als Sammelbecken für Agenten, deren Karriere durch Fehler oder andere Probleme ins Stocken geraten ist. Trotz ihrer beruflichen Vorgeschichte werden die Mitarbeiter des Slough House regelmäßig in größere Geheimdienstoperationen verwickelt.

Slow Horses auf der Flucht

Allzu viel über die weiterführende Handlung verrät Apple bislang nicht. In der neuen Staffel gerät die Gruppe wohl selbst unter Druck, weil sie in eine interne Auseinandersetzung verwickelt wird. Die sogenannten Slow Horses müssen daraufhin die Flucht antreten.

In der sechsten Staffel kehrt zudem Olivia Cooke als Sidonie „Sid“ Baker ins Slough House zurück. Sie war bereits in den ersten Staffeln der Serie zu sehen.

Siebte Staffel bereits angekündigt

Mit der sechsten Staffel ist für „Slow Horses“ noch nicht Schluss.. Apple hat die Serie bereits für eine weitere Staffel verlängert. „Slow Horses“ läuft seit 2022 und gehört zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen von Apples Videodienst. Den Machern der Serie ist es bisher hervorragend gelungen, klassische Elemente einer Agentengeschichte mit schwarzem Humor zu verbinden.

Apple TV kostet im regulären Abo 9,99 Euro pro Monat. Über Amazon Prime Video kann man Apple TV ebenfalls abonnieren. Wer diese Option noch nicht genutzt hat, kann das Angebot sieben Tage lang kostenlos testen.