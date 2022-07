Apple TV+: Ab heute auch in Deutschland Major League Baseball live

Nutzer von Apple TV+ können jetzt auch in Deutschland die Live-Übertragungen von Spielen des nordamerikanischen Baseball-Verbands Major League Baseball sehen. Aufgrund der Zeitverschiebung starten die Partien allerdings zu nachtschlafender Stunde. Los geht es heute Nacht beziehungsweise am frühen Samstag morgen um kurz vor halb eins mit der Partie der Detroit Tigers gegen die Toronto Blue Jays.

In der zweiten Begegnung heute Nacht treffen dann um 3:25 Uhr die Chicago Cubs und die San Francisco Giants aufeinander. Auch in den folgenden Wochen werden dann jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Begegnungen der MLB über Apple TV+ zu sehen sein. Die Übertragung wird auch hierzulande im Original in englischer Sprache ausgestrahlt.

Apple hat sein Engagement in diesem Bereich bereits im März angekündigt. Die Begegnungen werden zunächst kostenlos übertragen, auf lange Sicht will das Unternehmen hier zweifellos aber auch Geld verdienen. Ähnlich sieht es auch mit Blick auf die ebenfalls auf Apple TV+ kommenden Übertragungen der amerikanischen Fußballliga Major League Soccer aus. Hier hat Apple im Rahmen der Ankündigung im Juni verlauten lassen, dass eine begrenzte Anzahl von Spielen weltweit kostenlos zu sehen sein wird, für den Vollzugriff jedoch kostenpflichtige Pakete verfügbar sein werden.

Neue Serien: „The Girl in the Water“ und „Amber Brown“

Neben den in Deutschland weniger populären Baseball-Übertragungen hat Apple mit The Girl in the Water von heute an eine neue Serie am Start, in der eine Frau nach einem Gedächtnisverlust ihre wahre Vergangenheit erkundet. Die ersten drei Episoden des achtteiligen Psychothrillers stehen von heute an auf Apple TV+ zum Abruf bereit. Kleines Detail am Rande: „The Girl in the Water“ heißt die Serie nur bei uns, in den USA vermarktet Apple die Produktion unter dem Titel „Surface“.

Ebenfalls von heute an gibt es bei Apple TV+ mit Amber Brown eine weitere neue Serie zu sehen, die sich um ein Mädchen dreht, dass sich nach der Scheidung seiner Eltern selbst entdeckt.