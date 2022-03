Apple plant kommerzielle Sportübertragungen auf Apple TV+

Was Apple unter „begrenzter Zeit“ versteht, dürfte ein Stück weit auch vom direkten Erfolg und den Nutzerzahlen des Angebots abhängen. Ohne Frage darf man Apples „MLB-Projekt“ aber als Testballon, wenn nicht gar schon direkten Einstieg in die Welt der kommerziellen Sportübertragungen über Apple TV+ sehen.

Das umfassende Sportangebot hat sich Apple dann auch ordentlich was kosten lassen. Einem Forbes-Bericht zufolge hat Apple mit der MLB auf einen 7-Jahresvertrag abgeschlossen, in dessen Rahmen die Ausstrahlung jährlich mit 85 Millionen Dollar zu Buche schlägt.

