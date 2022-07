Apple trotzt der Krise mit neuem Umsatzrekord

Der schwierigen Wirtschaftslage zum Trotz konnte Apple auch das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2022 mit einem Rekord abschließen. Das Unternehmen konnte in den Monaten April bis Juni im Jahresvergleich um zwei Prozent zulegen und vermeldet für diesen Zeitraum einen Gesamtumsatz in Höhe von 83 Milliarden Dollar.

Der in diesem Zeitraum erwirtschaftete Gewinn ist zwar leicht von 21,7 auf 19,4 Milliarden US-Dollar gefallen, was jedoch ebenfalls deutlich über den Befürchtungen im Vorfeld liegt. Apple hat mit Blick auf die Krisensituation im April sogar vor einem Umsatzeinbruch gewarnt.

Apple nennt ja schon länger keine konkreten Verkaufszahlen in den verschiedenen Produktkategorien mehr, doch erlauben es die veröffentlichten Umsatzwerte ganz gut, den Erfolg der einzelnen Sparten einzuordnen. Am meisten zulegen konnte Apple im Vergleich zum dritten Quartal des vergangenen Jahres in der Kategorie Services, was Abos, iCloud-Gebühren und dergleichen erfasst. Beim iPhone-Verkauf wurde ein leichtes Umsatzplus erwirtschaftet, lediglich die restlichen Kategorien sind im Jahresvergleich ins Minus gerutscht, was zumindest teilweise aber auch auf das hier jeweils aktuelle Angebot zurückzuführen ist. Beim Mac beispielsweise wird ein Blick auf die kommenden Quartalszahlen interessant, in denen sich dann der Absatz des neuen MacBook Air M2 widerspiegeln wird.

iPhone: +2,8% auf 40,665 Milliarden Dollar

Mac: -10,3% auf 7,382 Milliarden Dollar

iPad: -2% auf 7,224 Milliarden Dollar

Wearables: -7,9% auf 8,084 Milliarden Dollar

Services: +12.1% auf 19,604 Milliarden Dollar

Apple-Chef Tim Cook hat diese Zahlen sicherlich mit einer gewissen Erleichterung verkündet. Die Erwartungen der Investoren lagen teils deutlich niedriger. Cook zufolge darf man die neuen Rekordergebnisse als Beleg für die ständigen Bemühungen Apples werten, innovativ zu sein, neue Möglichkeiten zu erschließen und das Leben seiner Kunden zu bereichern. Das PDF mit den detaillierten Ergebnissen lässt sich hier abrufen.