BaseQi-Adapter versteckt microSD-Karten im MacBook Pro

Der in China ansäßige Anbieter BaseQI bietet seine „Ninja Stealth Drives“ jetzt auch für Apples aktuelles MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße an. Der Adapter mit Namen BaseQi 420A MicroSD kann eine microSD-Karte aufnehmen und fügt sich passgenau in den seitlichen Kartenlese-Slot der Geräte. Auf diese Weise lässt sich der vorhandene Speicherplatz vergleichsweise kostengünstig um bis zu 2 TB erweitern.

Auch wenn die damit verbundenen Schreib-Lese-Geschwindigkeiten mit dem festverbauten SSD-Speicher der Notebooks keinesfalls konkurrieren können, bietet diese Lösung eine praktische Option zum Ablegen beispielsweise größere Daten, auf die man nur gelegentlich zugreifen muss oder lässt sich als Speicherort für regelmäßige Datensicherungen nutzen. Empfehlenswert ist es im Zusammenhang mit einer solchen Lösung, nicht einfach die aktuell billigste microSD-Karte zu verwenden, sondern sich hier eine leistungsfähige und schnelle Ausführung zu leisten.

Neben der Option, eine bereits vorhandene oder selbst ausgewählte Speicherkarte mit dem Adapter zu verwenden, kann der BaseQi-Adapter besonders auch durch seine an das MacBook-Gehäuse angepasste Optik punkten. So lässt sich das Zubehör in der passenden Gehäusefarbe Space Grau oder Silber bestellen. Als Verkaufspreis nennt der Hersteller 34,99 Dollar. Wenn man nochmal 10 Dollar drauflegt, bekommt man zusätzlich einen Staubschutz für den HDMI-Anschluss ebenfalls in der passenden Gehäusefarbe mitgeliefert.

Anmerkung: Das Titelbild zeigt ein älteres MacBook Pro mit einem BaseQi-Adapter, uns liegen noch keine Fotos der aktuellen Version vor.

JetDrive Lite 330 als weniger flexible Alternative

BaseQi ist nicht der erste Anbieter einer solchen Lösung für die MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße. Transcend bietet sein JetDrive Lite 330 seit einiger Zeit schon mit den passenden Abmessungen an. Hier verzichtet man allerdings auf die Möglichkeit, eigene und vielleicht auch verschiedene Speicherkarten zu verwenden, sondern man kauft das JetDrive Lite stets inklusive dem festinstallierten Speicher – wahlweise sind hier 512 GB zum Preis von 96 Euro oder 1 TB für 195 Euro erhältlich.