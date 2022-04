Apps für ZDFmediathek und ARTE mit diversen Verbesserungen

Die ZDFmediathek ergänzt mit der neu verfügbaren App-Version 5.12 die Möglichkeit, ausgewählte Sendungen in deutscher Gebärdensprache zu verfolgen. Der Wechsel in diesen Modus lässt sich über die Untertiteleinstellungen bei Live-Sendungen vollziehen und dort auch als generelle Voreinstellung festlegen.

Die Mediathek-Apps von ARTE und ZDF sind in neuen Versionen und mit zumindest teilweise erwähnenswerten Funktionserweiterungen verfügbar. Beide Anwendungen bieten die Möglichkeit sowohl zum Zugriff auf das Live-Programm der Sender als auch auf die über die jeweiligen Mediatheken zum Abruf on Demand verfügbaren Inhalte.

