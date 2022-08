„Return to Monkey Island“-Starttermin und Spiele-Sale bei GOG

GOG.com verzichtet auf den Einsatz von Kopierschutz, in der Folge werden die Spiele werden hier ohne die sonst beinahe alltäglichen Einschränkungen angeboten und lassen sich ohne Aktivierung und Internetverbindung nutzen. Teils finden sich auch Bonusinhalte wie Wallpaper und Soundtracks mit in den Paketen.

„Return to Monkey Island“ lässt sich zum Preis von 22,99 Euro über Steam für Mac und Windows vorbestellen. Wer eine Nintendo Switch besitzt, kann sich das Spiel auch schon im Nintendo eShop für 24,99 Euro bestellen, um direkt am 19. September loszulegen.

Mit Return to Monkey Island hat der Entwickler Ron Gilbert schon längere Zeit eine Fortsetzung der erfolgreichen Point-and-Click-Adventures angekündigt. Jetzt steht auch der offizielle Starttermin fest. Für die Veröffentlichung hat Gilbert wohl nicht ganz zufällig den 19. September gewählt, bei diesem Datum handelt es sich um den „ International Talk Like a Pirate Day “.

