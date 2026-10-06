Bei Amazon sind die diesjährigen Prime Deal Days angelaufen. Wer ein aktives Prime-Abonnement besitzt, findet heute und morgen vielleicht das eine oder andere Schnäppchen in den virtuellen Amazon-Regalen.

Die Prime Deal Days lassen sich auch mit einem Probeabo von Amazon Prime nutzen. Wenn nicht bereits zuvor geschehen, kann man auch von diesem 30-tägigen Gratiszeitraum Gebrauch machen, um Zugriff auf die Aktionspreise zu erhalten.

Echo Dot ab 29,99 Euro

Wie gewohnt bietet Amazon in diesem Rahmen einen großen Teil seiner eigenen Hardware zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Einiges davon war schon über die vergangenen Tage hinweg günstiger zu haben. Zum Start der Aktionstage hat Amazon die Auswahl allerdings noch einmal erweitert. So ist beispielsweise der Echo Dot nicht nur in der Standard-, sondern auch in der bunten Kids-Version bereits für 29,99 Euro erhältlich. Beim Standardmodell lässt sich für 5 Euro Aufpreis noch eine Schaltsteckdose dazu bestellen. Den günstigsten Echo mit Bildschirm kann man mit dem Echo Show 5 für 59,99 Euro haben.

Wenn man auf die integrierte Kamera verzichten und statt Echo-Funktionen wie der Wiedergabe von Videos lieber auf einen größeren Bildschirm setzt, bietet sich der Echo Hub für aktuell 89,99 Euro an. Das Gerät lässt sich in vollem Umfang mit Alexa verwenden und ist als Smarthome-Zentrale für die Wandmontage konzipiert. Für 118,99 Euro bietet Amazon hier auch ein Bundle mit der Sprechanalagenerweiterung Ring Intercom Video an.

Kindle im Angebot oder ein neues Modell?

Bei den Kindle-Angeboten solltet ihr im Hinterkopf haben, dass Amazon in der vergangenen Woche neue Modelle vorgestellt hat. Wenn die neuen Modelle für euch nicht relevant sind, lässt sich auch hier ordentlich sparen. Bei den Standardmodellen geht es mit Preisen von 99,99 Euro für das Basismodell und 159,99 Euro für das Kindle Paperwhite los. Die Kids-Varianten gibt es inklusive Hülle ab 109,99 Euro beziehungsweise 154,99 Euro.