Apple könnte noch in diesem Monat mit einem MacBook Pro mit Touchscreen überraschen. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman rechnet damit, dass das neue Modell bereits im Oktober präsentiert wird. Eine Verschiebung in den November sei allerdings weiterhin möglich.

Gurman hat regelmäßig mehrfach bewiesen, dass er in Sachen Apple hervorragend informiert ist. Seine Erwartungen zum Touchscreen-MacBook hat er in seinem neu gestarteten „Power on“-Podcast zum Besten gegeben. Das Gerät soll bei Apple derzeit mit macOS 27.2 getestet werden.

Touchscreen, OLED und Dynamic Island

Apple hat sich bei seinen Notebooks bislang konsequent gegen eine Bedienung per Touchscreen entschieden und für Touch-Eingaben stattdessen auf das iPad verwiesen. Mit der kommenden Generation des MacBook Pro soll sich dies nun ändern.

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Erste Hinweise auf eine solche Entwicklung haben wir zuletzt bereits mit neuen Funktionen in macOS 27 Golden Gate gesehen. Zudem wurden verschiedene Bedienelemente, darunter Schaltflächen im Kontrollzentrum und App-Symbole, so gestaltet, dass sie sich einfacher mit dem Finger bedienen lassen.

Dynamic Island statt klassischer Kameraaussparung

Auch die Kameraaussparung am oberen Bildschirmrand soll überarbeitet werden. Beim neuen MacBook Pro soll Apple hier auf eine Dynamic Island setzen. Das vom iPhone bekannte Konzept kann die Kameraaussparung um zusätzliche Bedienelemente und Statusanzeigen erweitern.

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Das neue MacBook Pro soll laut Gurman darüber hinaus als erster Mac mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet sein. Apple verwendet diese Displaytechnik bereits seit Jahren beim iPhone und inzwischen auch beim iPad Pro.

Billig wird das nicht

Mit Touchscreen, OLED-Display und Dynamic Island stehen umfangreichere Änderungen an als bei den vergangenen Modellwechseln beim MacBook Pro. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Apple bei der Neuvorstellung auch kräftig an der Preisschraube dreht.