13. Oktober nur der Anfang: Apples Hardware-Pläne bis 2029

Mit Home Hub, HomePod mini und Apple TV dürfte Apple am 13. Oktober seine nächste Hardware-Runde eröffnen. Die drei Geräte bilden allerdings nur den kurzfristigen Teil einer deutlich umfangreicheren Produktplanung. Für Ende 2026 und die kommenden Jahre bereitet Apple laut Bloomberg zahlreiche weitere Macs und iPads vor. Dabei reicht die Spanne von klassischen Chipwechseln bis zu OLED-Displays und erstmals touchfähigen MacBook-Pro-Modellen.

Die für den 13. Oktober erwarteten Home-Neuheiten haben wir bereits ausführlicher vorgestellt. Naheliegend ist deshalb der Blick auf das, was danach folgen soll. Noch Ende 2026 oder Anfang 2027 werden ein neues iPad mini, ein aktualisierter iMac und ein überarbeitetes 14-Zoll-MacBook-Pro erwartet.

OLED startet beim iPad mini

Beim iPad mini soll Apple erstmals auf ein OLED-Display wechseln. Der iMac bekommt dem Bericht zufolge einen M6-Chip und möglicherweise neue Gehäusefarben. Auch beim kleineren MacBook Pro bleibt das bisherige Design zunächst erhalten. Hier soll vor allem der Wechsel auf den M6 anstehen.

Größere Änderungen plant Apple bei den höherwertigen MacBook-Pro-Modellen. Bloomberg zufolge befinden sich 14- und 16-Zoll-Geräte mit OLED-Displays und Multitouch-Bedienung in Entwicklung. Die Oberfläche soll dafür stärker auf direkte Berührungen ausgelegt werden. Zusätzlich ist eine Dynamic Island im Display vorgesehen.

Diese Modelle sollen mit M5 Pro und M5 Max erscheinen. Für die darauf folgende Generation arbeitet Apple bereits an M7 Pro und M7 Max. Ebenfalls für 2027 ist ein neu gestaltetes 14-Zoll-MacBook-Pro mit regulärem M7 vorgesehen.

Weitere OLED-Wechsel bis 2029

Beim MacBook Air fällt die nächste Modellpflege kleiner aus. Zunächst steht hier der Wechsel auf den M6 an. Ein OLED-Modell ist offenbar erst für 2028 oder 2029 vorgesehen. Auch das MacBook Neo soll 2027 aktualisiert werden. Geplant sind ein schnellerer A19-Pro-Chip und mehr Arbeitsspeicher, während das grundsätzliche Konzept erhalten bleibt.

Parallel setzt Apple den Display-Umbau bei den iPads fort. Das iPad Air soll 2027 ebenfalls auf OLED wechseln. Für das Einstiegs-iPad werden ein schnellerer Chip und erstmals Unterstützung für Apple Intelligence genannt. Beim iPad Pro testet Apple zusätzlich eine Vapor-Chamber-Kühlung, die längere Lastphasen besser abfangen soll. Auch neue Versionen von Pencil Pro und USB-C Pencil befinden sich in Entwicklung.