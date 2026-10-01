Macs und iPads nach dem Home Hub
13. Oktober nur der Anfang: Apples Hardware-Pläne bis 2029
Mit Home Hub, HomePod mini und Apple TV dürfte Apple am 13. Oktober seine nächste Hardware-Runde eröffnen. Die drei Geräte bilden allerdings nur den kurzfristigen Teil einer deutlich umfangreicheren Produktplanung. Für Ende 2026 und die kommenden Jahre bereitet Apple laut Bloomberg zahlreiche weitere Macs und iPads vor. Dabei reicht die Spanne von klassischen Chipwechseln bis zu OLED-Displays und erstmals touchfähigen MacBook-Pro-Modellen.
Die für den 13. Oktober erwarteten Home-Neuheiten haben wir bereits ausführlicher vorgestellt. Naheliegend ist deshalb der Blick auf das, was danach folgen soll. Noch Ende 2026 oder Anfang 2027 werden ein neues iPad mini, ein aktualisierter iMac und ein überarbeitetes 14-Zoll-MacBook-Pro erwartet.
OLED startet beim iPad mini
Beim iPad mini soll Apple erstmals auf ein OLED-Display wechseln. Der iMac bekommt dem Bericht zufolge einen M6-Chip und möglicherweise neue Gehäusefarben. Auch beim kleineren MacBook Pro bleibt das bisherige Design zunächst erhalten. Hier soll vor allem der Wechsel auf den M6 anstehen.
Größere Änderungen plant Apple bei den höherwertigen MacBook-Pro-Modellen. Bloomberg zufolge befinden sich 14- und 16-Zoll-Geräte mit OLED-Displays und Multitouch-Bedienung in Entwicklung. Die Oberfläche soll dafür stärker auf direkte Berührungen ausgelegt werden. Zusätzlich ist eine Dynamic Island im Display vorgesehen.
Diese Modelle sollen mit M5 Pro und M5 Max erscheinen. Für die darauf folgende Generation arbeitet Apple bereits an M7 Pro und M7 Max. Ebenfalls für 2027 ist ein neu gestaltetes 14-Zoll-MacBook-Pro mit regulärem M7 vorgesehen.
Weitere OLED-Wechsel bis 2029
Beim MacBook Air fällt die nächste Modellpflege kleiner aus. Zunächst steht hier der Wechsel auf den M6 an. Ein OLED-Modell ist offenbar erst für 2028 oder 2029 vorgesehen. Auch das MacBook Neo soll 2027 aktualisiert werden. Geplant sind ein schnellerer A19-Pro-Chip und mehr Arbeitsspeicher, während das grundsätzliche Konzept erhalten bleibt.
Parallel setzt Apple den Display-Umbau bei den iPads fort. Das iPad Air soll 2027 ebenfalls auf OLED wechseln. Für das Einstiegs-iPad werden ein schnellerer Chip und erstmals Unterstützung für Apple Intelligence genannt. Beim iPad Pro testet Apple zusätzlich eine Vapor-Chamber-Kühlung, die längere Lastphasen besser abfangen soll. Auch neue Versionen von Pencil Pro und USB-C Pencil befinden sich in Entwicklung.
Kein neuer großer HomePod? :(
Oled beim iPad mini und 60Hz…
2029. Hut ab. Denke da gibt es kein IPhone mehr.
Das hat mir den Macs genau was zu tun?
Oh Gott. Wenn ich mit meinen Patschehändchen noch auf dem Mac rumfingern würde…
iPhone sieht schon schlimm aus und wird nur dank Hostentasche als poliert.
Oder ich lege mir wie früher beim Autofahren so Handschuhe zu.
Vielleicht weniger Chips essen oder nicht die Hände ständige eincremen ;)
Habe keine Probleme mit Fingerabdrücken, weder im Auto, auf dem iPhone noch iPad. Also wirklich nur minimal.
„Diese Modelle sollen mit M5 Pro und M5 Max erscheinen“ Ist hier nicht M6 gemeint? Also alle Macbook Pros auf M6 und nächstes Jahr M7.
OLED Displays? Sind das nicht die Diplays, die bei statischen Elementen einbrennen und blau immer schwächer wird? Also mein LG Fernseher hatte OLED, nach 6 Jahren konnte ich den Fernseher in die Tonne drücken, das Bild wurde immer übler. Pixel Refresher machte alles nur noch schlimmer und weiss war irgendwann gelb.
Touchfähige MacBook Pro, wer braucht so was. Ich habe für’s Büro ein Microsoft Surface Laptop (ist wirklich gut für die Büroarbeit) und es ist „touchfähig“, nutze ich jedoch praktisch nie. Warum auch, a) verschmiert das Display und b) muss ich mich mit der Hand verrenken um an das Display zu kommen. Geht mit der Maus oder dem Touchpad besser und schneller.