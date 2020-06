Apple schnappt sich Amazons Sport-Chef

Mit der überraschenden Übertragung der Bundesliga hat Amazon die Corona-Ausnahmesituation geschickt für das eigene Wachstum eingesetzt und nebenbei die offenbar hervorragenden Verhandlungs-Kapazitäten des Managements unter Beweis gestellt.

Tweetscoop: Apple has hired Amazon exec Jim DeLorenzo to head up sports for its Apple TV unit. DeLorenzo went to Amazon in 2016 to run sports there, tho his current LinkedIn says he’s svp at Amazon’s Audible.

— Peter Kafka (@pkafka) June 4, 2020