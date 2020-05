Prime Video Bundesliga: Am Wochenende wieder zwei Live-Übertragungen

Nach der weitgehend gelungenen Premiere am Montag kündigt Amazon nun zwei weitere Bundesliga-Liveübertragungen über Prime Video an. Bereits heute Abend können Prime-Kunden ohne zusätzliche Kosten das Hauptstadtderby Hertha BSC gegen Union Berlin sehen. Am Sonntag wird dann das Spiel von Schalke 04 gegen den FC Augsburg live übertragen.

Der Konzern unterstreicht damit erneut, dass seine Ambitionen, sich hierzulande im Bereich der Sportübertragung zu engagieren, deutlich über die seit drei Jahren verfügbaren Audiostreams hinausgehen. Die Streaming-Rechte für die Dienstagsspiele in der UEFA Champions League ab 2021 hat Amazon bereits in der Tasche.

Bei der Premiere am Montag gab es von unserer Seite aus n Sachen Präsentation und Videoqualität nichts zu meckern. Einzig die Audiospur kam zeitweise versetzt, wobei es teilweise den Eindruck machte, als sei die Tonspur selbst synchron, und der Kommentar selbst mit zeitlichem Versatz abgegeben.

Für die beiden Spiele an diesem Wochenende setzt Amazon auf den auch von MagentaSport und DAZN bekannten Moderator Benni Zander. Unterstützt wird dieser heute vom ehemaligen Bundesliga-Spieler Marko Rehmer und am Sonntag vom derzeit vereinslosen und zuletzt beim VfB Stuttgart und Schalke 04 tätigen Trainer Markus Weinzierl.