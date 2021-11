Apple Rosenthaler Straße: Neuer Hauptstadt-Store vor Fertigstellung

Bereits seit 2016 verfolgen wir Gerüchte, Planungen und Baufortschritte zu einem interessanten Objekt am Hackeschen Markt in Berlin. Hier, in einem Neubau auf der Rosenthaler Straße, erwarten wir in den kommenden Wochen die Neueröffnung des zweiten Apple Stores an der Spree. Apple selbst hat die Ausweitung der Hauptstadt-Präsenz bislang zwar noch nicht bestätigt, die jüngsten Hinweise lassen jedoch so gut wie keine Zweifel mehr zu, wer der Eigentümer der aufwendig gestalteten Geschäftsräume sein könnte.

Im April gesichtet: Die Aussparungen für das Apfel-Logo

Zulieferer schließt „Arbeit in Berlin ab“

Aus Polen meldet sich nun auch noch der auf den Umgang mit edlen Materialien spezialisierte Inneneinrichter Kontin zu Wort. Auf seinen sozialen Kanälen berichtet dieser aktuell über die langjährige, seit 2013 bestehende Zusammenarbeit mit Apple, die zu gemeinsamen Projekten in Düsseldorf, in Basel, in Paris und in Wien geführt habe.

Im darauf folgenden Satz meldet Kontin: „In Berlin haben wir diese Woche die letzten Arbeiten abgeschlossen“.

Begleitet wird die stolze Meldung von mehreren Schnappschüssen, die augenscheinlich einen Blick in das Innere der neuen Berliner Dependance zu gewähren scheinen.

Auf Instagram wird das Ende der Arbeiten gemeldet

Vor der Tür wird bereits gefegt

Auf bei der Besichtigung vor Ort, sieht es an der neuen Location so gut wie nicht mehr nach Baustelle aus. Die schwarze Holz-Verkleidung wurde zu großen Teilen zurückgebaut und besteht inzwischen nur noch aus einem etwa drei Meter hohen Sichtschutz, der nicht nur den Blick auf noch verdeckte Glasfenster im Großformat freigibt, sondern auch auf eine quadratisch-schwarze Holzkiste direkt über der Tür.

In den letzten zwei Wochen: Der Sichtschutz wird abgebaut

Hinter der quadratisch-schwarzen Holzkiste dürfte sich Apples Apfel-Logo verstecken. Details zu dessen Aufhängung haben wir bereits im April in Erfahrung gebracht.

Vor der Tür der Baustelle waren Arbeiter zuletzt mit der Befestigung von Pollern und dem Ausbessern des Berliner Pflasters beschäftigt. Zumindest gedanklich scheint man sich also schon auf die bevorstehende Eröffnung vorzubereiten.

Die aktuelle Draufsicht der Baustelle

Zum Nachlesen