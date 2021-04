Zweiter Apple Store Berlin? Die Rosenthaler Straße ist eingerüstet

Update vom 8. April: Hier bald hängt der 2. Apfel in Berlin.

Das Fragezeichen in der Überschrift unterstreicht, dass wir uns, was den Ausbau der Apple-Präsenz in der Hauptstadt angeht, noch nicht sicher genug fühlen, um das Objekt Rosenthaler Straße 43–45 eindeutig als zweite Berlin-Filiale Apples auszurufen.

So soll es mal aussehen: Rendering der Projektentwickler

Die Spekulationen, Apple könnte sich im Ostteil der Hauptstadt direkt am Hackeschen Markt niederlassen, begleiten uns allerdings schon seit einigen Jahren.

Seit 2018 wird spekuliert

Laut wurden diese zuletzt, als die Hamburger Projektentwickler von VALUES. Real Estate (damals noch DC Values GmbH) 2018 ankündigten, in der Rosenthaler Straße mehrere DDR-Altbauten abreißen und an der dann freien Stelle einen dreigliedrigen Neubau mit Büro-, Wohn- und Geschäftsanteilen entstehen zu lassen. Der Neubau sollte eigentlich schon 2020 fertiggestellt sein.

Mittig blickdicht: Teile des Gebäudes sind schwarz verkleidet

Die Fertigstellung des Großprojektes, das mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern direkt im Berliner Scheunenviertel zwischen Hackeschem Markt, Sophienstraße, Neuer Schönhauser Straße, Weinmeister- und Oranienburgerstaße liegt, verzögerte sich dann jedoch und scheint nun auf eine Eröffnung im späten laufenden Jahr zuzusteuern.

Rohbau in Teilen blickdicht verkleidet

Dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die neuen Mieter in den Rohbau einziehen werden verdeutlicht die schwarze Holzverkleidung, die die riesigen Schaufenster-Fronten im mittleren der drei Gebäude jetzt vollständig verdeckt. Ein ungewöhnlicher Blickschutz, der bereits auf anderen Apple-Baustellen gesichtet wurde.

Apple Karten zeigt: Diese Altbauten mussten weichen

Auch die großen Glasfronten, die (in den 3D-Renderings der ausführenden Projektentwickler gut zu erkennen) vom Erdgeschoss bis zur zweiten Etage der Nachbar-Bauten reichen erinnern deutlich an Apples Store-Ästhetik.

Unsere Anfrage, ob auch Apple nach Fertigstellung des Objektes zu den Nutzern der Gewerbeflächen zählen wird, blieb bislang unbeantwortet.

Beste Lage: Genau am Hackeschen Markt