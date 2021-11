Mac-App Screegle: Sauberes Screen-Sharing für ausgesuchte Fenster

Um die Screegle-Ausgabe in Zoom, Google Meet, oder Microsoft-Teams nutzen zu können ist neben der Screegle-App selbst die Installation des hier erhältlichen Plugins „Screegle Camera“ notwendig, das auch dem Videostream eine virtuelle Kamera macht, die dann in entsprechenden Konferenz-Anwendungen als Signalquelle ausgewählt werden kann.

Dafür setzt die im Mac App Store erhältliche Applikation ein virtuellen Arbeitsbereich auf, der nach dem Start erst mal vollständig leer ist und als kleines Overlay-Fenster auf eurem Mac-Schreibtisch eingeblendet wird. Das kleine Fenster zeigt euch, was Gesprächspartner im Videokonferenzen zu Gesicht bekommen bzw. was mitgeschnitten wird, wenn ihr euch dafür entschieden habt, eure Screegle-Sitzung selbst aufzuzeichnen.

Solltet ihr euren Bildschirm hin und wieder für Präsentationen zur Verfügung stellen müssen oder, etwa für Mitarbeiter-Schulungen, Videos bestimmter Arbeitsabläufe aufnehmen müssen, dann richtet sich die Mac-Anwendung Screegle auch an euch. Der kostenlose Download will dafür sorgen, dass Screen-Sharing-Sitzungen und Bildschirm-Aufnahmen von störenden Fenstern befreit werden und nur die Inhalte zeigen, um die es gehen soll.

