Apple sucht Personal für zweiten Apple Store Berlin

Wenngleich sich die Fertigstellung noch etwas hinziehen dürfte, Zweifel daran, dass der zweite Berliner Apple Store seinen Platz in einem Neubau in der Rosenthaler Straße findet, gibt es kaum noch. Wir konnten ja bereits darüber berichten, dass sich die Vorbereitungen im Bereich der direkt am Hackeschen Markt gelegenen Ladenfläche kaum anders interpretieren lassen.

Apple hat sich im Komplex Rosenthaler Straße 43 – 45 wie es scheint eine imposantes und zugleich wohl auch das beste der im Rahmen des Neubaus entstehenden Ladenlokale gesichert. Der Eingang befindet sich in der mittleren von drei großen Schaufensterflächen zur Rosenthaler Straße hin. Über dem zentralen Eingang finden sich bereits Aussparungen in der Glasfront, die sich nur als Vorbereitung für die Platzierung des beleuchteten Apple-Logos erklären lassen.

Apple-Stellenanzeigen wohl für die Rosenthaler Straße

Einen neu bei uns eingegangenen Hinweis darf man als zusätzliche Bestätigung für den zweiten Berliner Apple Store werten. So hat Apple offenbar damit begonnen, Personal für sein zweites Berliner Ladengeschäft zu akquirieren. Neben internen Ausschreibungen findet sich auch auf der Webseite mit Apples Stellenangeboten eine stattliche Liste an neuen Job-Angeboten für eine zweite Apple-Retail-Filiale in Berlin. Neben Produktspezialisten müssen auch verschiedene leitende Positionen besetzt werden, darunter Store Leader und Manager.

Wer sich für eine der Stellen interessiert, sollte mit seiner Bewerbung nicht allzu lange warten. Wie zu hören ist, will Apple das Bewerbungsverfahren zumindest mit Blick auf einen Teil der ausgeschriebenen Jobs vergleichsweise kurz, am besten innerhalb der kommenden zwei Wochen abwickeln

Wann es bei Apple Berlin in der Rosenthaler Straße tatsächlich losgeht, ist allerdings noch offen. Offizielle Angaben zur Bezugsfertigkeit des Neubaus liegen uns bislang nicht vor. Ursprünglich war die Einweihung wohl bereits für das vergangene Jahr geplant. Der derzeit noch laufende Innenausbau könnte sich allerdings noch über mehrere Monate hinziehen.