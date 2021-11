„Finch“: Apple TV+ stellt neuen Streaming-Rekord auf

Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ scheint sich beim Kauf des schon fertiggestellten Tom-Hanks-Spielfilms „Finch“ richtig entschieden zu haben. Der erst am vergangenen Freitag in Apples Streaming-Dienst gestartete Science-Fiction-Film, konnte mit seiner nachgefragten Premiere sogar die bislang beliebteste Apple TV+-Veröffentlichung „Greyhound“ hinter sich lassen. Ein Weltkriegs-Thriller, dessen Hauptrolle ebenfalls mit Tom Hanks besetzt war.

Nach Angaben des Fachdienstes Deadline, der sich seinerseits auf Branchen-Insider beruft, soll „Finch“ nach der gleichzeitigen Premiere in über 100 Ländern jetzt der meistgestreamte Film in Apples Streaming-Portal sein. Zwar behält Apple die absoluten Zahlen unter Verschluss, die Premierenwoche soll jedoch die mit der größten Nachfrage bislang gewesen sein. Nach einem fulminanten Auftakt am Freitag, habe man die Zuschauerzahlen in der folgenden Woche verdoppeln können.

„Finch“ spielt in einer dystopischen Zukunft und begleitet den Roboteringenieur Finch Weinberg und dessen Hund Goodyear durch eine zu großen Teile zerstörte Erde.

Der Spielfilm wird nicht das letzt Projekt gewesen sein, das Apple zusammen mit Tom Hanks für Apple TV+ entwickelt. Nach „Finch“ und „Greyhound“ steht mit „Masters of the Air“ eine Weltkriegs-Mini-Serie an, an der auch Steven Spielberg mitwirkt. Derzeit wird „Masters of the Air“ im Vereinten Königreich gedreht und besitzt noch keinen offiziellen Start-Termin.

Hochkarätige Spielfilme im Anmarsch

Wie lange sich der neu aufgestellte Streaming-Rekord halten wird, bleibt jedoch abzuwarten. In den kommenden Monaten werden Apple TV+ mehrere hochkarätige Spielfilme an den Start gehen, zu denen unter anderem die Scorsese-Produktion „Killers of the Flower Moon“ mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio sowie der Denzel-Washington-Film „The Tragedy of Macbeth“ zählt, für den Joel Coen Regie geführt hat.