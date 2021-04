Apple Store Rosenthaler Straße: Hier hängt bald der 2. Apfel in Berlin

Zeit für einen Nachtrag zu unseren gestrigen Spekulationen über die bevorstehende Eröffnung eines zweiten Apple Stores im Ostteil der Hauptstadt, die ihr unter der Überschrift „Zweiter Apple Store Berlin? Die Rosenthaler Straße ist eingerüstet“ hier nachlesen könnt.

Die Aussparungen für das Apfel-Logo

Im Nachgang unserer Veröffentlichung haben uns mehrere Leser-Rückmeldungen erreicht, die nur noch wenig Zweifel daran lassen, dass Apple nach dem Standort am Kurfürstendamm mit Hochdruck an einer zweiten Filiale fern der City-West arbeitet.

Bei dieser handelt es sich derzeit zwar noch um eine Baustelle, die seit kurzem in einer appletypisch schwarzen Holzverkleidung steckt, aufmerksamen Beobachtern aber nicht verheimlichen kann, dass in der Spree-Metropole bald ein zweiter Apfel in Laufnähe zum Alexanderplatz hängen wird.

Aussparungen für das Apfel-Logo

So hat uns ein Foto erreicht, dass in der großen Glasfront über der Eingangstür die Aussparungen erkennen lässt, die zur Installation des leuchtenden Apple-Logos benötigt werden dürften. Im Glas ausgelassen ist ein großes Rechteck mittig über der Tür und ein kreisrunder Ausschnitt leicht nach rechts versetzt – hier dürfte bald ein Apfel hängen wie wir ihn etwa von der Rosenstraße in München oder von der Großen Bockenheimer Straße in Frankfurt kennen.

Als die Baustelle noch nicht blickdicht verschlossen war

Eindrücke von der Baustelle

Frische Schnappschüsse haben uns zudem direkt von der Baustelle erreicht und zeigen, dass es zwar voran geht, die Eröffnung aber noch in einigen Monaten Entfernung liegen dürfte.

Apple Watch-Plakate auf den Renderings

Was erste Adleraugen bereits in den Kommentaren zu unserem gestrigen Eintrag angemerkt haben: Wer genau hinsieht, kann das typische Apple-Interieur bereits in den Renderings der Projekt-Entwickler von VALUES. Real Estate ausmachen.

In der hier veröffentlichten Grafik mit der Bezeichnung „dcvalues-rosenthaler-berlin-1.jpg“ sind bei genauerem Hinschauen eindeutige Apple Store-Devotionalien wie die typischen Apple Watch-Plakate und Hardware-Verpackungen erkennbar.

Selbst der Projektentwickler zeigt die Apple Watch in seinen Bildern

