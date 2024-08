Apples „Schreibtisch-Roboter“ soll in zwei bis drei Jahren kommen

Die Gerüchte um ein neues Smarthome-Tischgerät von Apple werden konkreter. Hier ist ja immer wieder von einem „Roboter“ die Rede, treffender beschreibt man das Projekt aber als ein auf einem beweglichen Arm sitzendes Display, im Stil des von Amazon angebotenen Echo Show 10 – uns kommt da auch immer der alte „Schreibtischlampen-iMac“ in den Sinn.

Der Echo Show 10 von Amazon

Das Magazin Bloomberg beruft sich einmal mehr auf Informationen aus Unternehmenskreisen, denen zufolge das intern unter dem Codenamen „J595“ entwickelte Gerät in zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen könnte. Ziel sei es, eine Art Schaltzentrale für das Smart Home zu schaffen, die unter anderem als Videokonferenzgerät und Sicherheitszentrale genutzt werden könnte.

„Ein iPad auf einem Roboterarm“

Der Roboterarm soll in der Lage sein, das Display zu bewegen, sodass es sich in verschiedene Richtungen neigen und um 360 Grad drehen kann. Diese Funktion soll es ermöglichen, das Gerät vielseitig zu verwenden, beispielsweise zur Steuerung von smarten Geräten im Haushalt oder als Kommunikationszentrale. Die Steuerung soll vor allem über Siri-Sprachbefehle laufen, so könnte der Bildschirm etwa auf den Sprecher ausgerichtet werden, wenn dieser während eines Videoanrufs den Befehl „Schau mich an“ absetzt.

Mit Blick auf den Funktionsumfang und die Ausstattung sei man sich intern allerdings noch nicht einig. Apple habe das Ziel, das neue Gerät preislich unter 1.000 Dollar zu halten

Apples iMac aus dem Jahr 2002

Tim Cook wichtiger Fürsprecher

Das „Roboter-Projekt“ sei bereits 2022 von Apples Führungsebene genehmigt worden., Über die letzten Monate hinweg habe man die Entwicklung allerdings beschleunigt. Die Projektleitung liegt bei Kevin Lynch betreut, der bereits die Entwicklung der Apple Watch maßgeblich vorangetrieben hat und zuletzt für das von Apple abgeblasene Auto-Projekt zuständig war. Unterstützend sei das HomePod-Team um Matt Costello für die Hardware verantwortlich.

Apple habe bereits erhebliche Ressourcen in das Projekt investiert, dennoch gibt es innerhalb des Unternehmens Bedenken, ob ein solches Gerät auf dem Markt erfolgreich sein kann, wenn es letztlich nur die Funktionen eines iPads dupliziere. Mit Tim Cook und Apples Hardware-Chef John Ternus habe die Idee jedoch zwei wichtige Fürsprecher hinter sich.