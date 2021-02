Apple Music „Autoplay“ kommt mit macOS 11.3 auf den Mac

Auch macOS Big Sur 11.3 wird die Musik-App auf dem Mac weiter verbessern. Wie die seit gestern verfügbare dritte Vorabversion des kommenden Updates zeigt, bringt Apple damit die von iOS bekannte Autoplay-Funktion auch auf den Mac.

Big Sur 11.3b2 FINALLY adds Autoplay to the Music app on macOS!! pic.twitter.com/5NL0v9f29P

— Will Sigmon (@WSig) February 17, 2021