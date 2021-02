macOS Big Sur 11.3: Erste Beta mit HomePod- und Support-Neuerungen

Apples Mac-Betriebssystem, macOS Big Sur, besetzt derzeit die Position des etwas trägen Nachzüglers. So dauerte es fast eine Woche, ehe im Anschluss an die Freigabe von iOS 14.4 das macOS-Update auf macOS 11.2 verteilt wurde – ifun.de berichtete.

Gleiches gilt für die ersten Vorabversionen der nächsten System-Updates. Während Apple iOS 14.5 und iPadOS 14.5 bereits am Montag in die Spur schickte, benötigte macOS auch hier wieder ein wenig länger, lässt sich seit gestern Abend nun aber ebenfalls in Ausgabe Beta 1 aus dem Netz laden.

Die Vorabversion von macOS 11.3 richtet sich aktuell ausschließlich an Entwickler und trägt die Build-Nummer 20E5172i. Allerdings lassen sich zwei kleine Funktionsneuerungen ausmachen sowie die Unterstützung für die neuen Xbox- und PlayStation-Controller.

HomePods im Stereo-Einsatz

Wichtige Funktion für Nutzer HomePod-Lautsprecher: macOS 11.3 ermöglicht die Nutzung von bereits gekoppelten Stereo-Paaren des HomePod als Standard-Ausgabegeräte für das System-Audio des Macs. Eine Neuerung die anzudeuten scheint, dass Apple die AirPlay-Funktionalität tiefer in das Mac-Betriebssystem als bislang integriert.

Während macOS 11.2 Stereo-Paare des HomePod noch als einzelne Lautsprecher aufführt, ist macOS 11.3 dazu übergegangen, diese in den Ton-Einstellungen als einzelne Audio-Einheit abzubilden.

Support-Neuerungen

Ebenfalls sichtbar ist die optisch neue Aufbereitung des Info-Menüs „Über diesen Mac“, das sich per Mausklick auf das Apfel-Logo in der Menüleiste anzeigen lässt.

Dieses verfügt nun über eine neue Darstellung der Support-Möglichkeiten und scheint auf dem Mac vorzubereiten, was auf dem iPhone bereits Einzug gehalten hat: Ein individuelles Support-Menü, das langfristig auch die Möglichkeit anbieten dürfte, die Zusatzversicherung Apple Care gegen monatliche Gebühr per Mausklick zu buchen.