macOS 11.2 repariert die Musik-App auf dem Mac

Apple Music wurde von Apple im Zusammenhang mit den mit macOS Big Sur 11.2 ausgelieferten Fehlerbehebungen zwar nicht erwähnt, dennoch dürfen sich Apple-Kunden, die den Musikdienst auf ihrem Mac verwenden, über längst fällige Fehlerbehebungen freuen. So stehen jetzt in der Musik-App von macOS Big Sur die Warteschlangen-Funktionen „Als nächstes Wiedergeben“ und „Später wiedergeben“ auch wieder für alle Einzeltitel zur Verfügung.

Wir hatten über den Fehler berichtet. Das Fehlen der beiden Optionen in dem hinter den drei Punkten versteckten Kontextmenü zu einzelnen Songs hatte die Apple-Musik-Funktionen auf dem Mac deutlich beschränkt. Im Gegensatz zu iOS war es nicht möglich, einzelne Songs aus dem Streaming-Angebot von Apple auf die Liste „Nächster Titel“ zu setzen, um so die kommende Musikabfolge flexibel nach eigenem Geschmack zu gestalten.

Nach dem Update auf macOS Big Sur 11.2 stehen die hier beschriebenen Funktionen zum Verwenden der Liste „Nächster Titel“ auch für Mac-Nutzer wieder in vollem Umfang zur Verfügung. Dazu zählt auch die Möglichkeit, einzelne Titel durch „Drag and Drop“ ins Musikfenster zur Liste hinzuzufügen. Zudem scheinen Leistungsprobleme und damit verbunden das teils häufige Auftreten des sich drehenden „Beach Ball“ in der Musik-App unter macOS Big Sur behoben.

Die beiden Funktionen „Als Nächstes wiedergeben“ und „Später wiedergeben“ könnt ihr beim Zusammenstellen eures persönlichen Musikprogramms verwenden. „Später wiedergeben“ kann man dabei mit der von Spotify und anderen Angeboten bekannten Option „Am Listenende einfügen“ gleichsetzen, während „Als Nächstes wiedergeben“ einen ausgewählten Song, Album oder Wiedergabeliste wie die Bezeichnung schon sagt, direkt im Anschluss an den aktuellen Titel abspielt.

Was bei Apple Music auf dem Mac weiterhin fehlt, ist eine Autoplay-Funktion, wie wir sie von iOS kennen. Ist die „Automatische Wiedergabe“ aktiviert, so endet die Musikwiedergabe nicht mit dem letzten Song auf der Liste „Nächster Titel“, sondern es werden im Anschluss von Apple Music ausgewählte, ähnliche Titel abgespielt.