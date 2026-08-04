Apple-Management: John Ternus holt Laura Legros zurück

John Ternus stellt vor seinem Amtsantritt als Apple-Chef die ersten Weichen in der Führungsebene. Nach Informationen von Bloomberg holt der designierte CEO Laura Legros zurück ins Unternehmen. Legros hielt früher die Position der „Vice President of Hardware Engineering“, hatte Apple 2022 verlassen und soll Ternus künftig direkt unterstehen.

Legros übernimmt dem Bericht zufolge eine Rolle mit bereichsübergreifendem Zuschnitt. Apple selbst äußert sich nicht zu der Personalie. Für Ternus ist die Rückkehr dennoch ein klares Signal: Er baut sich ein engeres Managementumfeld auf, bevor er am 1. September die Nachfolge von Tim Cook antritt. Cook wechselt anschließend in die Rolle des Executive Chairman.

Vertraute aus der Hardware-Zeit

Legros zählt zu den Managerinnen, die Ternus aus seiner Zeit an der Spitze der Hardwareentwicklung gut kennt. Bei Apple kümmerte sie sich unter anderem um Produktlieferungen, Entwicklungspläne und die Abstimmung zwischen Engineering-Teams. Solche Aufgaben klingen nach Tabellen, Statusrunden und viel interner Kleinarbeit. Genau dort entscheidet sich aber häufig, ob ein Produktplan hält oder kurz vor knapp ins Rutschen gerät.

Laura Legros, 2022 bei der Vorstellung des iPad Air

Öffentlich trat Legros nur gelegentlich auf. 2018 stellte sie bei einer Apple-Veranstaltung eine neue Version des MacBook Air vor, 2020 präsentierte sie das damals aktuelle Design des iPad Air. Intern galt sie laut Bloomberg als eine der engsten Vertrauten von Ternus, bevor sie in den Ruhestand ging.

Dass Apple eine bereits ausgeschiedene Führungskraft zurückholt, kommt nur selten vor. Die Entscheidung passt aber zur aktuellen Lage im Konzern. Ternus übernimmt nicht nur den Chefposten, sondern muss gleichzeitig eine Führungsebene sortieren, in der sich mehrere langjährige Verantwortliche dem Ende ihrer Apple-Zeit nähern. Bereits nach der Benennung von Ternus als Cook-Nachfolger zeichnete sich ab, dass das Halten und Neuverteilen von Erfahrung zu seinen ersten Aufgaben gehören würde.

Ternus sucht seine eigene Arbeitsstruktur

In den vergangenen Monaten begleitet Ternus bereits Tim Cook im Alltag und nimmt an Führungssitzungen teil. Außerdem soll er mit Managern aus verschiedenen Bereichen gesprochen und Roadmaps mehrerer Sparten für das kommende Jahr geprüft haben. Auch mit Apples Designteams verbringt er demnach seit Ende des vergangenen Jahres viel Zeit.

John Ternus und Tim Cook bereiten den Führungswechsel gemeinsam vor

Diese Vorbereitung läuft parallel zu den bereits bekannten Umbauten im Hardwarebereich. Johny Srouji wurde im Frühjahr zum Chief Hardware Officer ernannt und übernahm damit eine deutlich breitere Verantwortung für Apples Geräteentwicklung. Wir hatten damals über Sroujis neue Rolle berichtet. Später folgte eine weitere Neuordnung, bei der Apple die technische Produktentwicklung stärker aufteilte und Zuständigkeiten für Mac, iPhone, Apple Watch, iPad und AirPods neu strukturierte. Diese Veränderungen sollten die Abstimmung zwischen Hardware, Komponenten und Qualitätsfragen verbessern, wie im Mai bekannt wurde.