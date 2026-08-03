UGREEN Nexode Pro 300W: Ladezentrale mit acht Ports

UGREEN bietet mit dem Nexode Pro 300W ein neues Tischladegerät an, das sich klar an Nutzer richtet, die mehrere leistungsstarke Geräte an einem Platz versorgen wollen. Zum Start wird das Modell bei Amazon im exklusiven Prime-Preis für 135,99 Euro geführt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 169,99 Euro.

Das Netzteil ist nicht als kleines Reise-Ladegerät gedacht, sondern als zentrale Ladestation für den Schreibtisch. UGREEN nennt insgesamt acht Anschlüsse: sechs USB-C-Ports, einen USB-A-Anschluss und einen DC-Ausgang. Die Gesamtleistung liegt bei 300 Watt. Im Lieferumfang befinden sich neben der Bedienungsanleitung auch ein Netzkabel und eine im Winkel verstellbare Basis.

Sechs USB-C-Ports plus eigener DC-Ausgang

Die Leistungsdaten zeigen, wohin die Reise geht. Einzelne USB-C-Anschlüsse liefern laut Anbieter bis zu 140 Watt. UGREEN bewirbt zudem eine Kombination aus 140 Watt und 100 Watt, mit der sich zwei MacBook-Pro-Modelle gleichzeitig mit hoher Leistung laden lassen sollen. Für besonders stromhungrige Rechner steht zusätzlich ein DC-Ausgang mit bis zu 240 Watt bereit.

Damit ergänzt das neue Modell die zuletzt ausgebaute Nexode-Pro-Reihe nach oben. Erst kürzlich hatte UGREEN Varianten mit 100 und 160 Watt eingeführt, die ebenfalls mehrere Anschlüsse und ein Display mitbringen. Wir hatten diese Geräte im Zusammenhang mit der Erweiterung der Air- und Pro-Serien bereits eingeordnet. Das 300-Watt-Modell setzt denselben Ansatz fort, verlagert den Schwerpunkt aber noch deutlicher vom kompakten Netzteil zur Schreibtisch-Zentrale.

Display, Tasten und App-Steuerung

Auffällig ist das integrierte TFT-Display. Es zeigt laut UGREEN in Echtzeit die Leistungsverteilung, Spannung, Stromstärke, Ladeprotokoll und Temperatur an. Drei Tasten am Gehäuse dienen dazu, Helligkeit, Lademodi und weitere Einstellungen direkt am Gerät anzupassen. Zusätzlich lässt sich der Ladezustand per App aus der Ferne einsehen.

UGREEN spricht von fünf intelligenten Lademodi, die sich an die angeschlossenen Geräte anpassen sollen. Außerdem soll das Ladegerät per OTA-Update neue Kompatibilitäten und App-Funktionen erhalten können. Das ist für ein Netzteil noch immer kein Alltagsstandard, passt aber zur Richtung, die UGREEN bei den Pro-Modellen bereits eingeschlagen hat. Die Ladegeräte sollen nicht nur Strom liefern, sondern auch Auskunft darüber geben, was gerade an den einzelnen Ports passiert.

Das Nexode Pro 300W ist in Grau gelistet. Neben den technischen Anzeigen bietet UGREEN Anpassungen für Hintergrundbild, Uhr und Lademodus an. Das ist für die reine Stromversorgung Nebensache, dürfte aber zeigen, dass der Hersteller das Gerät sichtbar auf dem Schreibtisch platziert wissen will. Wer nur ein iPhone laden möchte, greift besser zu kleineren Netzteilen. Wer jedoch mehere Geräte regelmäßig parallel anschließt, bekommt hier eine deutlich umfangreichere Lösung mit entsprechendem Platzbedarf und höherem Preis.