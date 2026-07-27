Apple Mail: Versteckte Siri-Leiste verfasste Texte in macOS 27 

Apple arbeitet offenbar an einer weiteren Überarbeitung der Mail-App unter macOS 27. Nachdem bereits eine versteckte Siri-Oberfläche für markierte Texte entdeckt wurde, zeigen aktuelle Beta-Funde nun eine neu gestaltete Formatleiste für Apple Mail. Diese ist standardmäßig deaktiviert und lässt sich derzeit nur über einen internen Schalter einblenden.

Im Mittelpunkt der neuen Leiste steht die Schaltfläche „Write with Siri“. Klassische Formatierungswerkzeuge wie Schriftart, Größe oder Ausrichtung rücken dagegen an den rechten Rand und nehmen zunächst deutlich weniger Platz ein. Sobald Anwender eine Anfrage an Siri formulieren, verschwinden die herkömmlichen Bedienelemente sogar vollständig. Die Oberfläche konzentriert sich dann auf die KI-Unterstützung beim Schreiben.

Smarte Antworten mit Vorschau und Kontext

Mit der vierten Entwickler-Beta hat Apple die neue Leiste zuletzt noch mal erweitert. So werden nun kontextabhängige Antwortvorschläge angezeigt, die sich vor dem Einfügen per Mauszeiger in einer Vorschau betrachten lassen. Die Funktion selbst ist nicht neu. Intelligente Antwortvorschläge gehören bereits zu Apple Intelligence. Neu ist jedoch die Möglichkeit, den vollständigen Antwortentwurf vor der Übernahme einzusehen.



Die Oberfläche integriert außerdem verschiedene Schreibwerkzeuge. Neben dem Verfassen mit Siri gehören dazu Funktionen zum Korrigieren, Überarbeiten und sprachlichen Optimieren von Texten. Markieren Anwender einen Text, erscheinen diese Werkzeuge direkt im Zusammenhang mit der Auswahl. Damit setzt Apple den Ansatz fort, KI-Funktionen möglichst unmittelbar in bestehende Arbeitsabläufe einzubinden.

Die neue Oberfläche unterstreicht Apples Bestreben, KI-Funktionen stärker in die Mail-App zu integrieren. Funktionen zum Formulieren, Überarbeiten und Beantworten von E-Mails gehören bislang vor allem zum Angebot externer Erweiterungen wie dem vorhin vorgestellten MailTwin. Mit macOS 27 könnte Apple entsprechende Werkzeuge künftig direkt in Mail bereitstellen.



Die neue Formatleiste befindet sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium. In der aktuellen Beta erscheint sie teilweise nur beim Beantworten bestehender Nachrichten, während beim Verfassen neuer E-Mails noch die bisherige Oberfläche angezeigt wird. Ob Apple das neue Bedienkonzept bis zur Veröffentlichung von macOS 27 im Herbst freigibt, bleibt deshalb offen. Wie schon bei der zuvor entdeckten Siri-Oberfläche lässt sich die Funktion derzeit lediglich über einen internen Feature-Schalter aktivieren und gilt weiterhin als experimentell.

Einschalten

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && \ sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools FormattingBar_macOS -dict Enabled -bool true

Ausschalten

sudo defaults delete /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools FormattingBar_macOS