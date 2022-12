Apple klassifiziert aktuelle HomeKit-Probleme intern als schwerwiegend

Diese Einordnung spiegelt eigentlich nur wider, was sich spätestens zwei Tage vor Weihnachten angedeutet hat. Apple hat die Möglichkeit zum Update auf die neue HomeKit-Architektur am 22. Dezember zurückgezogen und sich seither auch nicht mehr dazu geäußert, wann und mit welchen Korrekturen die Option wieder bereitgestellt wird.

Das amerikanische Blog MacRumors hat aus Apple-Kreisen erfahren, dass der Hersteller das mit macOS Ventura 13.1 und iOS 16.2 verbundene HomeKit-Update in eine interne Info-Datenbank aufgenommen hat, in der lediglich verbreitete und außergewöhnliche Probleme einen Platz finden. Die Liste wird offenbar gleichermaßen von den Support-Kräften bei Apple direkt, in den Apple-Ladengeschäfte und bei von Apple autorisierten Servicepartnern verwendet. Schwerpunktmäßig seien hier ansonsten Hardwareprobleme erfasst.

Wenn in letzter Zeit von Apple Home die Rede war, dann ging es zumeist um Apples bereits im Sommer angekündigte Aktualisierung der HomeKit-Architektur. Was Apple zufolge für grundlegende Verbesserungen hätte sorgen sollen, hat zumindest bei einem Teil der Nutzer gravierende Probleme verursacht. Apple hat das Update nun auch intern als besonders schwerwiegenden Fehlschlag verbucht.

