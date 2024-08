Apple Maps: Hinweise auf erweiterte „Umsehen“-Funktion

In der erst Ende Juni freigegebenen Beta-Version von Apple Maps für das Web wurden durch ein technisches Leck neue Abdeckungsbereiche für die „Umsehen“-Funktion Apples entdeckt, mit der Cupertino ähnliche Straßenansichten bietet, wie sich auch in Googles Street View verfügbar sind.

SCOOP (for @VirtualStreets_): Apple Maps' vector tile format, used in the web beta version, leaks "Look Around" coverage lines, as discovered by skzk. it reveals a much larger network of future Look Around coverage. here's a review of what's next to come for Look Around

🧵 pic.twitter.com/kClNfG6Lj2 — ryan fae (@RhinozzCode) August 10, 2024

Online-Karten verraten Ausbaupläne

Die neuen Bereiche wurden von einem Nutzer namens „skzk“ aufgespürt und auf der Kurznachrichten-Plattform X über den Account des Geo-Spezialisten

Ryan Fae geteilt. Was sofort auffällt: Apple plant die Ausweitung der „Umsehen“-Funktion über die bisherigen Grenzen hinaus. Bisher ist Umsehen (in Amerika nennt Apple das Feature „Look Around“) vor allem in Metropolregionen verfügbar. Die neuen Daten deuten darauf hin, dass Apple plant, die Abdeckung auf wichtige Autobahnen und sogar ländliche Gebiete auszudehnen.



Zusätzlich zu den bislang vertretenen Ländern könnten auch einige bislang noch nicht berücksichtigte Rgionen bald von „Umsehen“ abgedeckt werden. Die Leaks zeigen neuen Abdeckungsbereiche in Marokko, Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon und China. Länder, die bislang entweder noch keine oder nur sehr eingeschränkte Abdeckung durch Google Street View aufweisen, was Apple in diesen Regionen sogar an Google vorbeiziehen lassen könnte. Weitere Länder wie Belarus, Türkei, Bulgarien, Mexiko und die Slowakei könnten ebenfalls bald von der Funktion profitieren.

Konkurrenz für Googles Street View

Die neu entdeckten Abdeckungsbereiche sind derzeit noch fehlerhaft und nicht in allen Zoomstufen sichtbar, was darauf hinweist, dass sich die erweiterte „Umsehen“-Funktion noch in der Entwicklung befindet. Es bleibt abzuwarten, wann und in welchem Umfang Apple die Karten-Erweiterung offiziell einführen wird. Die Kartenabdeckung von „Umsehen“ scheint jedoch vor einem signifikanten Ausbau zu stehen.