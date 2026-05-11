macOS 26.5: Karten-Neuerung und neue App-Store-Abos

Apple hat macOS Tahoe 26.5 veröffentlicht. Das Update steht ab sofort über die Systemeinstellungen unter „Allgemein“ und „Softwareupdate“ bereit. Damit hat das Unternehmen aus Cupertino das fünfte größere Update für macOS Tahoe seit dem Release im vergangenen Herbst veröffentlicht.



Große sichtbare Änderungen sollten Nutzer nicht erwarten. Eine Neuerung betrifft Apple Karten: In der Suche soll künftig ein Bereich mit vorgeschlagenen Orten auftauchen. Die Funktion dürfte vor allem dann auffallen, wenn man nach Restaurants, Geschäften oder anderen Zielen in der Umgebung sucht.

Gleichzeitig bereitet Apple damit offenbar weiter lokale Empfehlungen und Werbeplatzierungen in Karten vor. Für Nutzer kann das praktisch sein, wenn relevante Orte schneller auftauchen. Für Apple ist es aber auch ein weiterer Schritt, die Karten-App stärker als lokale Such- und Empfehlungsplattform auszubauen. Allerdings ist das Feature bislang nur für die USA sowie Kanada angekündigt.

Neue Abo-Option im App Store

Eine weitere Änderung betrifft den App Store. Entwickler sollen künftig eine neue monatliche Zahlungsoption für Jahresabos anbieten können. Nutzer zahlen dabei monatlich einen niedrigeren Betrag, verpflichten sich aber für einen Zeitraum von zwölf Monaten. Das Modell liegt damit zwischen klassischem Monatsabo und jährlich im Voraus bezahltem Abo.

Darüber hinaus dürfte macOS Tahoe 26.5 vor allem Fehlerkorrekturen und Verbesserungen unter der Haube enthalten. Die Sicherheitsdetails dokumentiert Apple wie üblich separat. Wer seinen Mac regelmäßig aktualisiert, kann das Update direkt über die Systemeinstellungen anstoßen; vor größeren Aktualisierungen empfiehlt sich wie immer ein aktuelles Backup. Daneben sind auch iOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 sowie visionOS 26.5 erschienen und stehen ebenfalls zum Download bereit. Allerdings gehören diese 26.5-Updates eher zu den schwächen Aktualisierung und bringen insgesamt nur wenige echte Neuerungen.