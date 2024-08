Apples Karten lassen sich in Firefox nutzen

Seit Ende Juli lässt sich Apple Karten auch im Webbrowser nutzen. Apples Alternative zu Google Maps lässt sich über die Adresse beta.maps.apple.com ansteuern. Von Beginn an wurden hier neben Apples Safari allerdings nur der Google-Webbrowser Chrome und Microsoft Edge unterstützt. Jetzt ist Apple Maps auch über den Firefox-Browser als Web-Version verfügbar.

Weiterhin steht auf Apple-Geräten natürlich die separate Karten-App für den Zugriff auf Apple Karten zur Verfügung. Oft ist es allerdings durchaus hilfreich, wenn man beim Nachschlagen eines bestimmten Ortes oder dergleichen einfach den Webbrowser verwenden kann, anstatt hierfür extra in eine separate App zu springen. Es wäre interessant zu wissen, ob diese Funktionserweiterung für die Karten-App von Apple messbaren Einfluss auf die Nutzung von Google Maps hat.

Eleganter als Google Maps

Apple Karten fühlt sich im Browser auf jeden Fall deutlich eleganter und flotter an, als dies bei Google Maps der Fall ist. In Sachen Leistungsumfang muss die Karten-App von Apple hier allerdings noch zurückstecken. Google macht seinen optisch minderwertigen Auftritt durch ein deutliches Plus an Informationen wett, insbesondere wenn es um Informationen zu POI-Einträgen und deren Bewertung geht.

Die Apple-Variante bietet im Webbrowser die Möglichkeit zur Suche, Routenführung und auch den Zugriff auf Reiseführer. Allerdings fehlt die Möglichkeit, sich anzumelden und auf eigene Listen zuzugreifen vollständig. Ebenso ist bislang keine deutsche Lokalisierung verfügbar.

Weiterhin „Beta“

Dementsprechend läuft Apples Karten-Anwendung im Web auch ganz offiziell noch als Beta-Version. Achtet in diesem Zusammenhang darauf, dass ihr beim Besuch der Seite auch die richtige Adresse eingebt. Wenn man nämlich statt beta.maps.apple.com lediglich maps.apple.com eintippt, landet man weiterhin auf der allgemeinen Info-Seite zu Apple Karten, von wo aus man per Mausklick wieder in die separate Karten-App dirigiert wird.