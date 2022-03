Apple Karten: Krim jetzt wieder Teil der Ukraine

Vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges hat Apple eine Korrektur in der hauseigenen Karten-Applikation vorgenommen und die Zugehörigkeit der Halbinsel Krim zum Hoheitsgebiet der Ukraine wieder klar herausgearbeitet. Apple macht damit rückgängig, was dem Konzern im Anschluss an die Annektierung der Krim durch Russland vor einigen Jahren scharfe Kritik bescherte.

Damals hatte Apple den neuen geographischen Ist-Zustand in den politischen Auszeichnungen der hauseigenen Karten-Applikation abgebildet und auf allen Apple-Geräten als russisches Territorium dargestellt – ifun.de berichtete. Damit ist nun Schluss. Sowohl in der Karten-Anwendung auf dem iPhone als auch in der Karten App auf dem Mac zeigt sich die Krim nun wieder als Teil der Ukraine.

Im Nachgang der Annektierung hatte Apple initial ausschließlich Anwendern mit russischen Apple-IDs die Zuordnung der Krim als russisches Territorium angezeigt, dies auf Drängen Russlands jedoch auf alle Geräte unabhängig von der verknüpften ID ausgeweitet.

Russland selbst bestätigte damals gegenüber der BBC Apple gewarnt zu haben, dass die Auszeichnung der Krim als Teil der Ukraine eine Straftat darstellen würde.

Hardware-Verkauf in Russland eingestellt

Kurz nach dem Beginn des Ukrainekrieges vor gut einer Woche hat Apple den Verkauf von Rechnern und iPhones in Russland eingestellt und die Shopping-Möglichkeit des hauseignen Online-Stores komplett vom Netz genommen:

Zudem hat Apple die Nachrichten-Applikationen der russischen Angebote RT und Sputnik aus nahezu allen Filialen des App Stores entfernt. Apple-Chef Tim Cook hatte sich am Mittwoch an die Belegschaft gerichtet und nicht nur zugesagt Spenden für die Ukraine zu verdoppeln, sondern zusätzlich für Hilfsleistungen so sorgen die humanitäre Bemühungen vor Ort unterstützen sollten.