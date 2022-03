Krieg in der Ukraine: Apple-Chef Tim Cook richtet sich an die Belegschaft

Der Krieg in der Ukraine geht auch an Apple nicht spurlos vorbei. Wie berichtet hat Apple nicht nur den Verkauf von Hardware an die Kundschaft in Russland eingestellt, sondern hat auch mehrere russische „Nachrichten“-Anwendungen aus dem App Store entfernt und die eigenen Karten-Angebote in der Ukraine eingeschränkt, um eine missbräuchliche Nutzung auszuschließen.

In seiner Außenkommunikation beschränkte sich Apple bislang auf eine sehr zurückhaltende Stellungnahme. Man sei, so der Konzern gegenüber amerikanischen Medienvertretern, von der russischen Invasion in die Ukraine zutiefst besorgt und würde sich auf Seite all jener Menschen sehen, die unter den Folgen der Gewalt zu leiden hätten.

Apple werde die humanitären Bemühungen unterstützen und Hilfe für die sich entwickelnde Flüchtlingskrise leisten – ansonsten könne man sich nur allen Menschen auf der Welt anschließen, die in der aktuellen Situation zum Frieden aufrufen würden.

Etwas ausführlicher ist Apple-Chef Tim Cook jetzt im Rahmen eines Mitarbeiter-Memos auf den Krieg in der Ukraine eingegangen, das der Reporterin Zoë Schiffer im Volltext vorliegt.

Hier betont der Apple-Chef zum einen, dass man zusätzlich zu den direkten Spenden des Konzerns auch die Privatspenden der Belegschaft unterstützen werde. Auf jeden gespendeten Dollar an Hilfsorganisationen wird Apple zwei zusätzliche Dollar drauflegen – ein Angebot, das rückwirkend ab 25. Februar gelten wird.

Den in der Ukraine ansässigen Kollegen lasse man besondere Hilfe zukommen, zudem habe man alle Exporte nach Russland eingestellt. Laut Cook werde man die Situation genau im Blick behalten und sich mit zuständigen Behörden und Regierungen austauschen.

Das Anschreiben des Apple-Chefs, dessen Originaltext wir im Anschluss abgedruckt haben, endet mit einer hoffnungsvollen Note: So merkt Cook an, dass ihn in schwierigen Zeiten wie diesen die Gewissheit tröste, dass man bei Apple im Engagement füreinander, für die Nutzer und dafür, eine Kraft für das Gute in der Welt zu sein, geeint sei.

I wanted to take a moment to address the ongoing crisis in Ukraine.

I know I speak for everyone at Apple in expressing our concern for all of those affected by the violence. With each new image of families fleeing their homes and brave citizens fighting for their lives, we see how important it is for people around the world to come together to advance the cause of peace.

Apple is donating to humanitarian relief efforts and providing aid for the unfolding refugee crisis. We are also working with partners to assess what more we can do. I know that many of you are eager to find ways to support as well, and we want to help amplify the impact of your donations. Starting today, Apple will match your donations at a rate of 2:1 for eligible organizations, and we will make this retroactive for donations to those organizations since February 25. Please visit the Employee Giving Portal to learn more.

We are working to support our teams in Ukraine and across the region. In Ukraine, we have been in contact with every employee, assisting them and their families in any way we can. For our Ukrainian team members located outside of the country that may need support, please contact [E-Mail-Adresse entfernt]. And for any employee who needs any support, please visit the People site for available resources.

As a company, we are taking additional actions as well. We have paused all product sales in Russia. Last week, we stopped all exports into our sales channel in the country. Apple Pay and other services have been limited. RT News and Sputnik News are no longer available for download from the App Store outside Russia. And we have disabled both traffic and live incidents in Apple Maps in Ukraine as a safety and precautionary measure for Ukrainian citizens.

We will continue to evaluate the situation and are in communication with relevant governments on the actions we are taking.

This moment calls for unity, it calls for courage, and it reminds us that we must never lose sight of the humanity we all share. In these difficult times, I take comfort in knowing that we are united in our commitment to each other, to our users, and to being a force for good in the world.