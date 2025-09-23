Apple investiert in Aufforstung: Greenwashing oder echtes Engagement?

Apple hat ein neues Vorhaben zur Wiederbewaldung in Kalifornien angekündigt. In Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation The Conservation Fund engagiert sich das Unternehmen in einem Waldgebiet an der Pazifikküste.

Ziel ist laut Cupertino die langfristige und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, die den Lebensraum der dort vorkommenden Baumarten erhält und gleichzeitig regionale Gemeinschaften stärkt.

Die Organisation setzt sich bereits seit Jahren für den Schutz gefährdeter Waldflächen in den Vereinigten Staaten ein und konnte große Areale dauerhaft sichern. Für die Menschen vor Ort bleibt die Forstwirtschaft eine wichtige wirtschaftliche Grundlage, die durch die Zusammenarbeit unterstützt werden soll.

Restore Fund erntet auch Kritik

Das Projekt ist Teil der weltweiten Restore-Fund-Initiative, die Apple im Jahr 2021 gestartet hat. Darüber fließen Investitionen in Natur- und Landwirtschaftsprojekte, die auf eine Bindung von Kohlenstoff ausgelegt sind.

Neben den Aktivitäten in Kalifornien gehören dazu auch Waldflächen in anderen US-Bundesstaaten sowie Aufforstungsprojekte in Lateinamerika. Apple hat die Initiative zuletzt durch zusätzliche Mittel erweitert und wird dabei von Partnern wie Climate Asset Management unterstützt.

Auch wichtige Zulieferer wie TSMC und Murata beteiligen sich. Mit dem Fonds verfolgt Apple das Ziel, bis 2030 die gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral zu stellen. Das Unternehmen hat seine Emissionen seit 2015 bereits um mehr als die Hälfte gesenkt und setzt nun verstärkt auf naturbasierte Projekte, um verbleibende Emissionen auszugleichen.

Kritiker, darunter die Deutsche Umwelthilfe, bewerten die Kompensationsmaßnahmen jedoch als intransparent. Sie bemängeln, dass Apple irreführende Versprechen mache und die Projekte des Restore Fund nicht ausreichend nachvollziehbar belegt seien. Zudem wird hinterfragt, ob die Maßnahmen den angegebenen Klimaschutzeffekt tatsächlich erzielen.

Engagement über die USA hinaus

Apple fördert darüber hinaus Programme, die den Schutz von Ökosystemen weltweit zum Ziel haben. Dazu zählen Projekte zum Erhalt von Mangroven in Indien, Bildungsinitiativen des Jane Goodall Institute sowie wissenschaftliche Kooperationen mit The Nature Conservancy. Insgesamt unterstützt Apple Projekte auf sechs Kontinenten, die sowohl zur Bindung von Kohlenstoff als auch zur Förderung der Artenvielfalt beitragen sollen.