Restore Fund erntet auch Kritik
Apple investiert in Aufforstung: Greenwashing oder echtes Engagement?
Apple hat ein neues Vorhaben zur Wiederbewaldung in Kalifornien angekündigt. In Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation The Conservation Fund engagiert sich das Unternehmen in einem Waldgebiet an der Pazifikküste.
Ziel ist laut Cupertino die langfristige und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, die den Lebensraum der dort vorkommenden Baumarten erhält und gleichzeitig regionale Gemeinschaften stärkt.
Die Organisation setzt sich bereits seit Jahren für den Schutz gefährdeter Waldflächen in den Vereinigten Staaten ein und konnte große Areale dauerhaft sichern. Für die Menschen vor Ort bleibt die Forstwirtschaft eine wichtige wirtschaftliche Grundlage, die durch die Zusammenarbeit unterstützt werden soll.
Das Projekt ist Teil der weltweiten Restore-Fund-Initiative, die Apple im Jahr 2021 gestartet hat. Darüber fließen Investitionen in Natur- und Landwirtschaftsprojekte, die auf eine Bindung von Kohlenstoff ausgelegt sind.
- Begrüßenswert? Apple, Goldman Sachs, Wälder und Frischholzfasern
Neben den Aktivitäten in Kalifornien gehören dazu auch Waldflächen in anderen US-Bundesstaaten sowie Aufforstungsprojekte in Lateinamerika. Apple hat die Initiative zuletzt durch zusätzliche Mittel erweitert und wird dabei von Partnern wie Climate Asset Management unterstützt.
Auch wichtige Zulieferer wie TSMC und Murata beteiligen sich. Mit dem Fonds verfolgt Apple das Ziel, bis 2030 die gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral zu stellen. Das Unternehmen hat seine Emissionen seit 2015 bereits um mehr als die Hälfte gesenkt und setzt nun verstärkt auf naturbasierte Projekte, um verbleibende Emissionen auszugleichen.
Kritiker, darunter die Deutsche Umwelthilfe, bewerten die Kompensationsmaßnahmen jedoch als intransparent. Sie bemängeln, dass Apple irreführende Versprechen mache und die Projekte des Restore Fund nicht ausreichend nachvollziehbar belegt seien. Zudem wird hinterfragt, ob die Maßnahmen den angegebenen Klimaschutzeffekt tatsächlich erzielen.
Engagement über die USA hinaus
Apple fördert darüber hinaus Programme, die den Schutz von Ökosystemen weltweit zum Ziel haben. Dazu zählen Projekte zum Erhalt von Mangroven in Indien, Bildungsinitiativen des Jane Goodall Institute sowie wissenschaftliche Kooperationen mit The Nature Conservancy. Insgesamt unterstützt Apple Projekte auf sechs Kontinenten, die sowohl zur Bindung von Kohlenstoff als auch zur Förderung der Artenvielfalt beitragen sollen.
Es ist doch egal, was sie machen. Machen sie nichts sind sie der böse Großkonzern, der die Welt ausbeutet. Machen sie was, ist es Greenwashing oder nicht das Richtige. Und ja, wir alle haben noch einen weg zu gehen, aber nichts tun ist sicherlich die falsche Alternative.
Nichts tun ist gar keine Alternative. Weil in der Zeit immer mehr abgeholzt wird.
Was ich richtig gut fände, wenn sie nur jedes zweite Jahr das Line-Up erneuern würden und die Kunden ermutigen würden, diesen Schritt für die Umwelt und die Natur mitzugehen. Das würde wirklich mal Ressourcen sparen und Müll vermeiden.
+1
Die Litho kann nicht stillstehen und die Litho kann nur während des Prozesses diesen optimieren. Dein Vorschlag würde bedeuten Millionen Chips zu produzieren, die direkt in der Tonne landen.
Ohne Zweifel Greenwashing.
Apple ist ein gewinnorientierter Konzern mit einem Ziel: Glückliche Aktionäre. Wenn es diesem Unternehmenszweck dient, dass man hip, ökologisch, divers und tolerant ist, dann ist man es eben. Dient es dem Unternehmenszweck nicht mehr, weil man dann z.B. Streit mit der politischen Führung riskiert, dann ist es man es eben nicht mehr.
Dass Apple ein strahlendes Vorbild an Tugend ist, ist ein schönes Image. Mehr nicht.
Das ist nicht mal vorwurfsvoll gemeint. Was soll man von einem gewinnorientierten Unternehmen auch anderes erwarten?
Würde es den Aktionären nicht viel besser gefallen, wenn das Geld im Unternehmen bleibe? Ist ja ne ganz schöne Menge. Von daher ist diese Argumentation in dieser Einfachheit nur eines: absurd.
Würde es den Aktionären nicht viel besser gefallen, wenn das Geld im Unternehmen bliebe statt es für die Produktion von iPhones auszugeben? Ist ja eine ganz schöne Menge. Von daher ist diese Argumentation in dieser Einfachheit nur eines: absurd.
Oder: Die Aktionäre wollen das Geld verdient wird. Um Geld zu verdienen muss man Geld ausgeben. In Produkte. In Werbung. Der Wald ist hier Imagepflege und Werbung. Keine Überzeugung.
Das Argument ist nicht absurd. Die Aktionäre verdienen an einem guten Image ihres Unternehmens, weil immer mehr Kunden darauf achten. Mangelndes Engagement im Umwelt- oder Sozialbereich eines Unternehmens kann dem Umsatz schaden und dem Aktionären (Eigentümern) viel Geld kosten.
Allerdings ist mir der Antrieb eines Unternehmens nicht so wichtig, wenn das Ergebnis passt.
Nur gewinnorientierte Unternehmen können Arbeitnehmern Lohn zahlen. Und auch Gewinnorientierung gehört zur Nachhaltigkeit dazu. Aber eben auch der sorgsame Umgang mit (natürlichen) Ressourcen.
Niemand hat gesagt, dass Apple „böse“ ist, weil es so vorgeht. Es ist nur auch nicht besonders gut. Es sticht in keiner Weise durch eine echte Überzeugung heraus, die über reine Imagepflege hinausgehen würde.
Als Aktionär wäre ich glücklich wenn sie mehr von dem angehäuften Geld für gute Projekte verwenden.
+++1