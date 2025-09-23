Erster Apple Store außerhalb der USA kehrt mit neuem Konzept zurück

Apple eröffnet am 26. September den neu gestalteten Store im Tokioter Stadtteil Ginza. Das Geschäft war im Jahr 2003 das erste Apple-Ladengeschäft außerhalb der Vereinigten Staaten und gilt damit als ein wichtiger Ort in der Geschichte des Unternehmens. Nun kehrt es in einer komplett überarbeiteten Form zurück. Der vierstöckige Bau vereint den Verkauf aktueller Geräte mit Serviceangeboten und Veranstaltungsflächen.

Besucher finden dort die gesamte Produktpalette Apples. Ergänzt wird das Sortiment durch Zubehör wie MagSafe-Hüllen und die neuen Crossbody-Trageriemen. Exklusiv im Ginza-Store gibt es zudem eine limitierte Geschenkkarte.

Auch die Serviceangebote spielen eine wichtige Rolle. Neben persönlicher Beratung und Finanzierungsmodellen steht das Trade-In-Programm zur Verfügung, das den Tausch älterer Geräte gegen Gutschriften ermöglicht. Ein spezieller Pickup-Tresen richtet sich an Kunden, die online bestellen und ihre Produkte zu einem gewünschten Zeitpunkt vor Ort entgegennehmen möchten.

Veranstaltungen, Architektur und Bedeutung für Deutschland

Zum Auftakt werden besondere Today at Apple-Sessions angeboten. Gemeinsam mit der japanischen Gruppe Number_i geht es dabei um räumliches Audio und Video. Besucher können außerdem mithilfe von Apple Vision Pro einen Blick hinter die Kulissen eines Musikvideos werfen.

Das Gebäude selbst kombiniert moderne Architektur mit regionalen Gestaltungselementen. Eine doppelte Glasfassade mit verstellbaren Elementen reguliert Licht und Temperatur, während Holzelemente im Innenraum Bezüge zur japanischen Bauweise schaffen. Der Betrieb erfolgt vollständig mit erneuerbarer Energie, und die Gestaltung berücksichtigt Barrierefreiheit durch unterschiedliche Tisch- und Sitzhöhen.

Auch für deutsche Kunden lohnt sich ein Blick nach Tokio. Neue Apple Stores zeigen häufig Gestaltungslinien, die später weltweit übernommen werden. Wer sich für Architektur und Ladenkonzepte interessiert, kann so einen Eindruck davon gewinnen, wie künftige Standorte in Deutschland aussehen könnten.

Apple Ginza öffnet am Freitag, den 26. September, um 10 Uhr Ortszeit.