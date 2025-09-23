Sharge Disk Pro kombiniert portable SSD mit Hub-Funktionen

Der Zubehöranbieter Sharge hat eine Kickstarter-Kampagne für eine neue, extrem kompakte tragbare SSD gestartet. Das Gerät trägt den Namen Disk Pro und kombiniert die Möglichkeit zur Datenspeicherung mit Hub-Funktionen. Anders als die meisten sonst in diesem Bereich erhältlichen Produkte ist bei der Disk Pro von Sharge das SSD-Modul bereits an Bord. Das Gerät wird mit 1, 2 oder 4 Terabyte Speicherkapazität angeboten.

Als Zielgruppe sieht der Hersteller Anwender, die unterwegs oder am Arbeitsplatz eine kompakte Speicherlösung benötigen, die zugleich zusätzliche Anschlussmöglichkeiten bietet. Praktisch wird dies insbesondere dann, wenn der genutzte Rechner in diesem Bereich nicht sonderlich gut ausgestattet ist. So kann man beispielsweise einen PD-Anschluss mit bis zu 100 Watt Ladeleistung über die USB-C-Verbindung der SSD durchschleifen, wobei allerdings nur 85 Watt an angeschlossene Geräte weitergegeben werden.

Zusätzliche USB- und HDMI-Anschlüsse

Zusätzlich zu dem fest installierten Verbindungskabel zum Rechner ist die Disk Pro mit vier Schnittstellen ausgestattet: So stehen neben dem erwähnten USB-C-PD-Anschluss noch zweimal USB-A und HDMI 2.1 zur Verfügung. Über die HDMI-Verbindung sollen sich Monitore mit bis zu 4K bei 144 Hertz oder 8K bei 30 Hertz ansteuern lassen.

Optisch fällt die Disk Pro auf jeden Fall aus dem Rahmen. Das transparente Gehäuse mit gelben Akzenten soll ein wenig an die Cyberpunk-Ästhetik erinnern und erweist sich mit nur 90 × 61 × 11 Millimetern als sehr kompakt und flexibel. Die SSD lässt sich beispielsweise auch magnetisch auf dem Rücken eines iPhones befestigen und als externer Speicher für das Apple-Telefon oder das iPad verwenden. Damit Nutzer den Zusatzspeicher wie oben im Bild magnetisch auch auf der Rückseite eines Notebooks oder sonstiger Geräte platzieren können, sind zwei Magnetringe im Lieferumfang enthalten.

Lüfter sorgt für maximale Leistung

Ein integrierter Lüfter sorgt dafür, dass die Disk Pro auch über längere Zeit und mit hoher Leistung verwendet werden kann, ohne zu überhitzen. Alternativ zur automatischen Zuschaltung auf Basis der integrierten Temperaturkontrolle kann man den kleinen Ventilator auch dauerhaft aktivieren, um bestmögliche Voraussetzungen für optimale Leistung zu schaffen. Die maximale Transferrate wird vom Hersteller mit 10 Gbps angegeben.

Die Disk Pro soll zunächst über Kickstarter vertrieben werden. Die Preise liegen bei 189 US-Dollar für die 1-TB-Version, 289 US-Dollar für 2 TB und 469 US-Dollar für 4 TB. Ein konkreter Termin für die Auslieferung steht bislang noch nicht fest.