Apple Home Hub: Smart-Display soll im Oktober erscheinen

Apples seit längerem erwarteter Home Hub nimmt konkretere Formen an. Das Smart-Home-Display soll bereits im kommenden Monat vorgestellt werden und als feste Zentrale für den Haushalt dienen. Intern trägt das Gerät die Kennung J490 und wird aktuellen Berichten zufolge inzwischen in den Wohnungen von Apple-Mitarbeitern erprobt.

Der annähernd quadratische Bildschirm soll in zwei Varianten erscheinen. Eine Version sitzt auf einem Standfuß, die andere lässt sich an der Wand befestigen. Hinweise auf genau diese Ausführungen waren bereits im August in macOS Tahoe 26.7 aufgetaucht. Die Oberfläche kombiniert Elemente aus iOS, tvOS und watchOS. Für Einrichtung und weitere Aufgaben bindet sich der Hub an ein iPhone.

Persönliche Inhalte per Gesichtserkennung

Eine Frontkamera soll erkennen, wer auf den Bildschirm blickt, und die Inhalte entsprechend anpassen. Dazu zählen Apps, Notizen, Kalendertermine, Nachrichten, Musik und Podcasts. Dass Apple an einer solchen Profilumschaltung arbeitet, hatten bereits Systemtexte in macOS Tahoe erkennen lassen.

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Daneben bekommt das Gerät einen eigenen Startbildschirm, Widgets und Zifferblätter. Gedacht ist der Hub als Schaltzentrale für vernetzte Geräte, Videoanrufe, die Gegensprechfunktion im Haushalt sowie Medien und Apple-Dienste. Das Konzept erinnert damit stark an Amazons Echo-Geräte.

Siri AI wird zum zentralen Baustein

Entscheidend für den Zeitplan ist Siri. Apple soll das Gerät eigentlich schon für einen Marktstart 2024 eingeplant haben, wartete aber auf die neuen KI-Funktionen des Assistenten. Mit iOS 27 stehen diese nun bereit. Siri soll auf dem Hub Informationen geräte- und kontenübergreifend finden, etwa ein früher zugesandtes Lied aufrufen, ein bestimmtes Foto anzeigen oder gezielt Einträge in Notizen, Erinnerungen und Kalender bearbeiten.

Apple soll den Hub als Gegenstück zum iPhone positionieren wollen. Während das iPhone unterwegs im Mittelpunkt steht, soll der neue Bildschirm diese Rolle im Zuhause übernehmen. Parallel werden ein neuer HomePod mini und eine überarbeitete Apple-TV-Box mit Siri AI erwartet.