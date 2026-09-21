Sonos Play erstmals deutlich reduziert: Jetzt auch fürs Heimkino

Der Sonos Play ist erstmals seit seinem Verkaufsstart deutlich unter die Marke von 349 Euro gefallen. Aktuell ist der mobile Lautsprecher für 307 Euro erhältlich und damit 42 Euro günstiger als zum Marktstart vor rund einem halben Jahr. Für Sonos-Nutzer ist das Angebot auch deshalb interessanter geworden, weil der Play mit der neuen Plattform Sonos 27 zusätzliche Aufgaben im Heimkino übernehmen kann.

Vom mobilen Lautsprecher zum Surround-Helfer

Der Play wurde im Frühjahr als Modell zwischen Roam und Move eingeführt. Er verbindet WLAN und Bluetooth, läuft laut Hersteller bis zu 24 Stunden mit einer Akkuladung und lässt sich über die mitgelieferte Basis oder USB-C laden. Hinzu kommen AirPlay 2, automatische Trueplay-Anpassung und eine Powerbank-Funktion für angeschlossene Mobilgeräte.

Schon in unserem ausführlichen Test fiel vor allem die flexible Nutzung auf. Der Lautsprecher kann parallel für WLAN und Bluetooth bereitstehen und wechselt selbstständig zwischen beiden Quellen. Zwei Geräte lassen sich zudem als Stereo-Paar betreiben.

Mit Sonos27 bekommt diese Vielseitigkeit nun eine weitere Ebene. In Verbindung mit der neu vorgestellten Beam Ultra lassen sich kompatible portable Sonos-Lautsprecher wie der Play vorübergehend als Surround-Lautsprecher im Heimkino einsetzen. Damit lässt sich ein Play bei Bedarf aus Küche, Arbeitszimmer oder Terrasse ins TV-Setup holen, ohne ihn dauerhaft dort zu binden.

307 Euro statt 349 Euro zum Verkaufsstart

Zum Marktstart verlangte Sonos 349 Euro für den Play. Der aktuelle Preis von 307 Euro liegt damit erstmals klar darunter. Gerade für Nutzer, die ohnehin über die neue Beam Ultra nachdenken, verschiebt sich die Rechnung ein Stück: Der Play bleibt ein eigenständiger mobiler Lautsprecher, kann unter Sonos 27 aber zugleich als zusätzlicher Baustein im Heimkino dienen.

Die Beam Ultra wurde Anfang September vorgestellt und soll am 29. September in den Handel kommen. Sie kostet 699 Euro und unterstützt unter anderem 7.1.2 Dolby Atmos. Sonos hatte in diesem Zusammenhang bereits angekündigt, portable Lautsprecher flexibler in Heimkino-Konfigurationen einzubinden.