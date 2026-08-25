Apple Home Hub: Profile sollen automatisch wechseln

Apples geplanter „Home Hub“ soll nicht nur als gemeinsame Steuerzentrale im Haushalt dienen, sondern seine Oberfläche automatisch an die jeweils anwesende Person anpassen. Neue Fundstellen in macOS Tahoe 26.7 beschreiben dafür eine Kombination aus Kamera, Sensoren und einer sogenannten Umgebungsanalyse.

Soll Lautsprecher und Display vereinen: Apples neuer HomeHub

Das Gerät verwaltet demnach mehrere Nutzerprofile und zeigt darüber jeweils persönliche Inhalte an. Wer vor dem Hub steht, soll im Idealfall automatisch erkannt werden. Gelingt die Zuordnung nicht eindeutig, lässt sich das gewünschte Profil alternativ über das Kontrollzentrum oder die Einstellungen auswählen. Die Bedienlogik könnte damit jener des Apple TV ähneln.

Kamera bestätigt die Identität

Die jetzt aufgetauchten Systemtexte zeigen auch, wie Apple mit Zweifelsfällen umgehen will. Erkennt das Gerät eine Person nicht sicher oder wurde ein Nutzer längere Zeit nicht mehr von der Kamera gesehen, verlangt das System eine erneute Bestätigung direkt vor dem Gerät. Für den Zugriff auf persönliche Inhalte kann zudem vorübergehend die Umgebungserkennung aktiviert werden.

Nutzerprofile sind beim Apple TV schon länger am Start

Damit konkretisieren sich Funktionen, die für Apples neue Geräteklasse bereits länger im Gespräch sind. Schon im Juli war von einem System die Rede, das unterschiedliche Personen vor dem Display erkennen und Inhalte entsprechend anpassen soll. Der Hub soll dafür einen rund sieben Zoll großen Touchscreen erhalten und Apps sowie Widgets darstellen.

Zwei Varianten erneut bestätigt

Die neuen Hinweise sind im Code von macOS Tahoe 26.7 aufgetaucht. Dort finden sich erneut Verweise auf eine Ausführung zur Wandmontage sowie ein zweites Modell mit Lautsprecherfuß. Beide Varianten waren bereits in einer früheren Vorabversion des Systems aufgetaucht.

Damit verdichten sich die Hinweise auf ein Gerät, das Apple stärker als Alexa-Konkurrenz denn als bloßes Smarthome-Display anlegt. Passend dazu schafft Apple offenbar auch in seinen Ladengeschäften zusätzlichen Platz für neue Home-Produkte.

Eine Vorstellung des Home Hub könnte bereits im September erfolgen. Für die Markteinführung wurde zuletzt allerdings ein Zeitraum zwischen Oktober und Anfang des kommenden Jahres genannt. Neben dem Hub werden für den Herbst auch ein neuer Apple TV und ein überarbeiteter HomePod mini erwartet.