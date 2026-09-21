Disney+ werbefrei: Werbung vor und nach Videos jetzt erlaubt

Wer bei Disney+ für Standard oder Premium bezahlt, bekommt Filme und Serien laut Anbieter ohne Werbeunterbrechungen. Vollständig werbefrei sind die beiden Abos deshalb aber nicht. Die neuen deutschen AGB räumen Disney ausdrücklich die Möglichkeit ein, Werbung vor und nach der eigentlichen Wiedergabe zu zeigen.

In den jüngsten Richtlinien des Dienstes, die Nutzern aktuell zum Abnicken vorgelegt werden (die Webseite zeigt diese noch in der Fassung von 2014), heißt es unter anderem: „In allen Abo-Optionen können folgende Inhalte enthalten sein: (i) Werbeinhalte, (iii) Sponsoring sowie (iii) Werbung vor/nach der Wiedergabe von Inhalten und in Kanälen, Live- und Special-Events (und deren Wiederholungen) und in Inhalten Dritter zum Abruf.“

Die entsprechende Passage gilt für sämtliche Abo-Optionen. Neben Werbeinhalten und Sponsoring nennt Disney dort auch Werbung vor oder nach Inhalten sowie innerhalb von Kanälen, Live- und Special-Events und deren Wiederholungen. Auch Inhalte von Drittanbietern können betroffen sein. Damit steckt die entscheidende Einschränkung bereits im Kleingedruckten.

Keine Unterbrechung heißt nicht keine Werbung

Noch deutlicher beschreibt Disney die Abgrenzung in diesem deutschen Support-Dokument. Standard und Premium ermöglichen demnach zwar das Ansehen von Filmen und Serien „ohne Werbeunterbrechungen“. Gleichzeitig können diese Abos in begrenztem Umfang Werbeinhalte enthalten. Disney nennt ausdrücklich Werbung vor oder nach der Wiedergabe, Clips und Trailer für eigene Inhalte, Produkte und Dienste sowie Inhalte mit Branding oder Sponsoring.

Die werbefreie Zusage bezieht sich damit vor allem auf den laufenden Film oder die laufende Serienfolge. Anders als beim Tarif „Standard mit Werbung“ sollen dort keine regulären Werbeblöcke dazwischenfunken. Ein Spot vor dem Start oder nach dem Ende fällt nach Disneys Definition jedoch nicht unter eine Werbeunterbrechung.

Die Regelung passt zu Disneys laufenden Experimenten mit neuen Formen der Inhaltevermittlung. Zuletzt führte der Dienst etwa kuratierte Playlists mit automatischer Wiedergabe ein. Bereits zuvor wurde intern auch über einen kostenlosen Einstieg in Disney+ gesprochen, der voraussichtlich stärker auf Werbung setzen würde.

Live-Inhalte bleiben ein Sonderfall

Für Live-Inhalte und Sonderveranstaltungen zieht Disney die Grenze noch weiter. Diese können laut Support-Dokument unabhängig vom gebuchten Abo Werbepausen oder Werbebotschaften enthalten.

Standard und Premium bleiben damit bei klassischen Abrufinhalten grundsätzlich frei von Werbeunterbrechungen. Die Bezeichnung bedeutet allerdings nicht, dass Abonnenten außerhalb der eigentlichen Wiedergabe niemals Werbung sehen. Genau diese Unterscheidung schreiben die deutschen AGB nun unmissverständlich fest.