Mesh-WLAN günstiger: Amazon reduziert seine eero-Router

Wer sein heimisches WLAN mit einem Mesh-System ausbauen möchte, muss offenbar nicht bis zu den Prime Deal Days warten. Amazon hat bereits jetzt mehrere seiner eero-Router reduziert. Los geht es mit dem eero 6 für knapp 75 Euro, der etwas schnellere eero 6+ kostet aktuell 94,99 statt 149,99 Euro.

Der eero 6+ dürfte für viele Haushalte der interessanteste Deal sein. Der Wi-Fi-6-Router unterstützt 160-MHz-Kanäle und Gigabit-Verbindungen und soll als einzelner Knoten bis zu 140 Quadratmeter abdecken. Für größere Wohnungen oder Häuser können mehrere Geräte automatisch zu einem Mesh zusammengeschaltet werden.

eero 6+ für 94,99 Euro

Gegenüber dem regulären Amazon-Preis von 149,99 Euro werden beim eero 6+ derzeit 55 Euro beziehungsweise rund 37 Prozent abgezogen. Noch günstiger ist der eero 6, der aktuell für rund 75 statt 119,99 Euro angeboten wird. Er verzichtet auf die 160-MHz-Unterstützung und ist bei den Ethernet-Verbindungen langsamer, reicht für kleinere Anschlüsse aber weiterhin aus.

Beide Geräte können gleichzeitig als Smart-Home-Zentrale für kompatible Zigbee- und Thread-Geräte dienen. Die Steuerung und Einrichtung erfolgt vollständig über die eero-App. Zusätzliche Sicherheits- und Netzwerkfunktionen bietet Amazon optional über das kostenpflichtige eero-Plus-Abo an.

Wi-Fi 7 ab rund 160 Euro

Auch bei den neueren Modellen lässt sich sparen. Der eero 7 wird derzeit für rund 159,99 statt 199,99 Euro angeboten. Er bringt Wi-Fi 7, zwei Ethernet-Ports mit jeweils 2,5 Gbit/s und unterstützt Internetanschlüsse bis 2,5 Gbit/s.

Eine Stufe darüber liegt der eero Pro 7. Das Triband-Modell nutzt zusätzlich das 6-GHz-Band, richtet sich an schnellere Anschlüsse und kostet aktuell rund 279,99 statt 349,99 Euro. Wer es noch eine Nummer größer braucht, bekommt den eero Max 7 für 489,99 statt 699,99 Euro. Dieser bietet unter anderem zwei 10-Gigabit- und zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse.

Die Angebote kommen eine knappe Woche vor Amazons diesjährigen Prime Deal Days. Diese finden am 6. und 7. Oktober statt. Ob einzelne eero-Modelle dann noch einmal günstiger werden, lässt sich natürlich nicht ausschließen. Die aktuellen Preise liegen teilweise allerdings bereits auf dem Niveau früherer Prime-Aktionen. Die Eero-Angebote enden am 12. Oktober.