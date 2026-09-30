ifun.de — Apple News seit 2001. 47 207 Artikel

eero 6+ für 94,99 Euro

Mesh-WLAN günstiger: Amazon reduziert seine eero-Router
Artikel auf Mastodon teilen.
5 Kommentare 5

Wer sein heimisches WLAN mit einem Mesh-System ausbauen möchte, muss offenbar nicht bis zu den Prime Deal Days warten. Amazon hat bereits jetzt mehrere seiner eero-Router reduziert. Los geht es mit dem eero 6 für knapp 75 Euro, der etwas schnellere eero 6+ kostet aktuell 94,99 statt 149,99 Euro.

Eero 6

Der eero 6+ dürfte für viele Haushalte der interessanteste Deal sein. Der Wi-Fi-6-Router unterstützt 160-MHz-Kanäle und Gigabit-Verbindungen und soll als einzelner Knoten bis zu 140 Quadratmeter abdecken. Für größere Wohnungen oder Häuser können mehrere Geräte automatisch zu einem Mesh zusammengeschaltet werden.

eero 6+ für 94,99 Euro

Gegenüber dem regulären Amazon-Preis von 149,99 Euro werden beim eero 6+ derzeit 55 Euro beziehungsweise rund 37 Prozent abgezogen. Noch günstiger ist der eero 6, der aktuell für rund 75 statt 119,99 Euro angeboten wird. Er verzichtet auf die 160-MHz-Unterstützung und ist bei den Ethernet-Verbindungen langsamer, reicht für kleinere Anschlüsse aber weiterhin aus.

Beide Geräte können gleichzeitig als Smart-Home-Zentrale für kompatible Zigbee- und Thread-Geräte dienen. Die Steuerung und Einrichtung erfolgt vollständig über die eero-App. Zusätzliche Sicherheits- und Netzwerkfunktionen bietet Amazon optional über das kostenpflichtige eero-Plus-Abo an.

Eero 7

Wi-Fi 7 ab rund 160 Euro

Auch bei den neueren Modellen lässt sich sparen. Der eero 7 wird derzeit für rund 159,99 statt 199,99 Euro angeboten. Er bringt Wi-Fi 7, zwei Ethernet-Ports mit jeweils 2,5 Gbit/s und unterstützt Internetanschlüsse bis 2,5 Gbit/s.

Eine Stufe darüber liegt der eero Pro 7. Das Triband-Modell nutzt zusätzlich das 6-GHz-Band, richtet sich an schnellere Anschlüsse und kostet aktuell rund 279,99 statt 349,99 Euro. Wer es noch eine Nummer größer braucht, bekommt den eero Max 7 für 489,99 statt 699,99 Euro. Dieser bietet unter anderem zwei 10-Gigabit- und zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse.

Die Angebote kommen eine knappe Woche vor Amazons diesjährigen Prime Deal Days. Diese finden am 6. und 7. Oktober statt. Ob einzelne eero-Modelle dann noch einmal günstiger werden, lässt sich natürlich nicht ausschließen. Die aktuellen Preise liegen teilweise allerdings bereits auf dem Niveau früherer Prime-Aktionen. Die Eero-Angebote enden am 12. Oktober.

Produkthinweis
Amazon eero 6 Mesh-WLAN-Router | 900-Mbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen mit über... 74,99 EUR 119,99 EUR

Produkthinweis
Amazon eero 6+ Mesh-WLAN-Router | 1-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen mit über 75 Geräten... 94,99 EUR 149,99 EUR

Produkthinweis
Amazon eero 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s... 139,99 EUR 199,99 EUR

Produkthinweis
Amazon eero Pro 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s... 244,99 EUR 349,99 EUR

Produkthinweis
Amazon eero Max 7 Mesh-WLAN-Router | 10-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 230 m² Abdeckung | Für Verbindungen mit über... 489,99 EUR 699,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
30. Sep. 2026 um 15:05 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mein 6 Jahre alter Eero Pro raucht in meiner Dachgeschosswohnung regelmäßig ab, im Sommer. Hat jemand Erfahrungen mit heißen Wohnung und dem eero 7 pro? :)

  • Bei den Preisen würde ich tatsächlich Unifi empfehlen

  • eero 7 würde ich nicht empfehlen. Zumindest nicht für ein Mesh ohne Ethernetverbindung, weil er nur zwei Bänder hat. Wen dann eero 7 pro. Max ist meist zu viel.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47207 Artikel in den vergangenen 9108 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven