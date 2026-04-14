Apple entfernt alte iWork-Apps aus dem App Store

Wer Apples iWork-Apps neu installieren will, findet jetzt nur noch die zu Jahresbeginn mit dem sogenannten „Creator Studio“-Bundle veröffentlichten neuen Versionen. Apple hat die ursprünglichen Versionen von Pages, Numbers und Keynote aus seinen App Stores entfernt. Noch vorhandene Links auf der Apple-Webseite laufen nun ins Leere.

Damit wächst der Druck auf die Nutzer, die neuen Versionen der Apps zu installieren. Es dürfte den mit dem Creator Studio verfügbaren Abonnements zuzuschreiben sein, dass sich viele Nutzer gegen einen freiwilligen Umstieg entschieden und an den alten App-Versionen festgehalten haben.

Neue Apps stärker mit Abo-Angebot verknüpft

Pages, Numbers und Keynote waren bislang stets in vollem Umfang kostenlos. Dies ist in Zukunft nur noch eingeschränkt der Fall. Apple betont zwar, dass sich die Apps weiterhin ohne Gebühren laden und mit dem bisher verfügbaren Funktionsumfang verwenden lassen, wirbt innerhalb der Apps jedoch aktiv für den Umstieg auf das kostenpflichtige Abo-Paket.

Die im Apple Creator Studio neben den iWork-Apps enthaltenen Anwendungen werden jedoch von einem großen Teil der Apple-Kunden als überflüssig betrachtet. Bei den Nutzern von Pages oder Numbers dürfte es sich zumindest zum großen Teil um eine komplett andere Zielgruppe handeln, als bei Apples Kreativ-Apps Final Cut Pro, Logic Pro oder Pixelmator Pro der Fall. Dementsprechend ist nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, warum Apple seine iWork-Apps mit in dieses Programmpaket legt.

Apple ignoriert seine App-Store-Regeln

Zudem muss der Mac- und iPhone-Hersteller mit der Frage leben, ob er bezüglich der Angebote im App Store unterschiedliche Maßstäbe anlegt. Mit dem parallelen Angebot unterschiedlicher Varianten derselben Apps verstößt Apple gegen seine eigenen Regeln für Entwickler. Zudem ist es schlichtweg nervig, dass man sich bei der Nutzung der Anwendungen nun wiederholt mit Werbung für das neue Abo-Angebot konfrontiert sieht. Der Umstieg auf die neuen Apps lässt sich nun jedenfalls kaum noch vermeiden.