AGO Compact Performance: Tenways bringt kompaktes, starkes E-Bike

Tenways erweitert sein Portfolio um ein weiteres Stadt-E-Bike und setzt dabei stärker auf Leistungskomponenten etablierter Zulieferer. Mit dem neuen AGO Compact Performance stellt der Hersteller ein Modell vor, das sich an urbane Nutzer richtet und auf einen Mittelmotor von Bosch setzt.

Während das erst kürzlich vorgestellte CGO009 vor allem auf einen Hecknabenmotor und vernetzte Zusatzfunktionen fokussiert war, rückt nun die Antriebsleistung in den Mittelpunkt.

Bislang leistungsstärkstes E-Bike

Der verbaute Bosch Performance Line Motor liefert ein Drehmoment von bis zu 75 Newtonmetern. In Kombination mit einem 545 Wattstunden starken Akku soll das Rad eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern erreichen und ist damit das leistungsstärkste, kompakte E-Bike im Tenways-Portfolio.

Die Unterstützung wird dabei über Sensoren gesteuert, die Trittfrequenz und Fahrverhalten erfassen und entsprechend anpassen. Ein Farbdisplay zeigt während der Fahrt die wichtigsten Informationen an und dient zur Steuerung der Unterstützungsstufen.

Für die Kraftübertragung setzt Tenways auf eine Nabenschaltung von Shimano mit fünf Gängen. Diese ist speziell für den Einsatz an E-Bikes ausgelegt und soll gleichmäßige Gangwechsel ermöglichen. Ergänzt wird das System durch einen Riemenantrieb von Gates. Keine No-Name-Komponenten also, was die Reparatur in Drittanbieter-Werkstätten problemlos möglich machen sollte.

20-Zoll-Reifen, drehbarer Vorbau

Neben der Antriebstechnik liegt ein Schwerpunkt auf der kompakten Bauweise. Das AGO Compact Performance nutzt kleinere 20-Zoll-Reifen und richtet sich damit an Nutzer, die ihr Fahrrad auch in beengten Wohnsituationen unterbringen müssen.

Ein drehbarer Vorbau erlaubt es, den Lenker querzustellen, wodurch sich das Rad platzsparender abstellen lässt. Klappbare Pedale und ein integrierter Tragegriff sollen den Transport zusätzlich erleichtern.

Technische Daten und Preis

Motor: Bosch Performance Line, 75 Nm

Akku: 545 Wh

Reichweite: bis zu 100 km

Schaltung: Shimano NEXUS 5-Gang Nabenschaltung

Antrieb: Gates CDX Carbon Riemen

Reifen: 20 Zoll, 2,4 Zoll Breite

Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen

Display: Bosch Farbdisplay

Besonderheiten: drehbarer Lenker, klappbare Pedale, Tragegriff, MIK Gepäckträger

Einführungspreis: 2.799 Euro

Ein tiefer Einstieg erleichtert das Auf- und Absteigen, während sich Sitzposition und Lenkerhöhe an unterschiedliche Körpergrößen anpassen lassen. Eine gefederte Sattelstütze und ein Sattel von Selle Royal sollen Unebenheiten im Stadtverkehr abmildern.

Zur weiteren Ausstattung gehören hydraulische Scheibenbremsen und ein integriertes Beleuchtungssystem. Ein Gepäckträger mit MIK-Schnittstelle ermöglicht die Befestigung von Zubehör wie Körben oder Kindersitzen. Die Verkabelung ist im Rahmen geführt, was sowohl der Optik als auch dem Schutz der Komponenten dienen soll.

Das Tenways AGO Compact Performance ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.999 Euro. Bis Ende des Monats gilt ein Early-Bird-Rabatt von 200 Euro.