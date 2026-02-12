Creator Studio: Apple ignoriert die eigenen App-Store-Regeln

Apples neues Software-Paket Apple Creator Studio findet nicht nur Zuspruch. Insbesondere unter Entwicklern wird das Angebot intensiv diskutiert. Teilweise wird dabei auch belächelt, dass sich Apple nun selbst durch jene Beschränkungen des App Store behindert sieht, auf die Entwickler seit Jahren hinweisen.

Beispielhaft ist hier die Tatsache, dass Apple mit dem Angebot einmal mehr gegen seine eigenen Richtlinien verstößt. Der Paragraf 4.3 in Apples Richtlinien für Entwickler befasst sich mit dem Thema App-Spam und untersagt klar, dass Entwickler die gleiche App nicht als unterschiedliche Downloads anbieten dürfen.

Apple ignoriert die eigenen Richtlinien

Es wirkt fast schon dreist, wie Apple sein eigenes Regelwerk ignoriert, wenn es darum geht, das eigene Angebot zu bewerben. Zudem wird berechtigt kritisiert, dass Apple diesen Schritt überhaupt für notwendig hält.

Die neue Apple-Strategie setzt sich auch bei der Verwendung der neuen Versionen der iWork-Programme Pages, Numbers und Keynote fort. Hier steht nun nicht mehr der Zugriff auf die aktiv genutzten Dateien, sondern ebenfalls Werbung für das neue Abo-Angebot im Vordergrund. Auf dem iPhone prangt auf der Startseite dieser Apps ein übergroßes Werbebanner für die mit dem Apple Creator Studio verfügbaren kostenpflichtigen Zusatzfunktionen.

Apples Alternativen zu den Office-Programmen von Microsoft lassen sich zwar weiterhin kostenlos nutzen. Man darf jedoch davon ausgehen, dass Nutzer hier nun regelmäßig mit Hinweisen auf die Abo-Variante konfrontiert werden. Die Möglichkeit, auf diesem Weg zusätzliche Einnahmen einzufahren, dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass Apple diese Anwendungen mit in sein Software-Paket für Kreative gepackt hat.

Gratis-Software zunehmend eingeschränkt

In der Vergangenheit wurde als Argument für die hohen Hardwarepreise von Apple häufig die Tatsache angeführt, dass man damit auch ein leistungsfähiges Softwarepaket kostenlos mitgeliefert bekommt. Diese Argumentation wird inzwischen zunehmend relativiert.

Wer auf die Idee kommt, die neuen Versionen der iWork-Programme einfach zu ignorieren, kann dies auf dem Mac zumindest bislang auch tun. Hier muss man allerdings damit leben, dass man bei jedem Programmstart ein Nörgelfenster wegklicken muss, das zum Download der neuen Programmversionen auffordert.