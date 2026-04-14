Dyson will im kommenden Monat einen Luftreiniger auf den Markt bringen, der sich automatisch an die Position von Personen im Raum anpasst. Ganz neu ist dieses Konzept allerdings nicht. Bereits im vergangenen Jahr haben wir mit dem Dreame AirPursue ein vergleichbares Gerät vorgestellt, das Personen im Raum erkennt und verfolgen kann.

Das neue Dyson-Modell trägt mit Find+Follow Purifier Cool PC3 einen nicht gerade eingängigen Namen. Das Gerät kombiniert Luftreinigung mit einer Ventilatorfunktion und verfügt nach Angaben des Herstellers über ein Sensorsystem, das Bewegungen von Personen im Raum registrieren soll.

Luft „zielt“ auf Personen im Raum

Darauf basierend soll die gereinigte Luft gezielt in jene Bereiche geleitet werden, in denen sich Menschen aufhalten. Wenn die Sensoren mehrere Personen im Raum erkennen, soll der Luftstrom gleichmäßig zwischen diesen aufgeteilt werden. Bei dem bereits von uns getesteten Dreame-System wird dies umgesetzt, indem der Luftstrom mittig zwischen den Personen austritt. Die Personenerkennung soll zudem dafür sorgen, dass das Gerät nur dann in Betrieb ist, wenn sich tatsächlich Personen in der Nähe aufhalten.

Um den Schutz von personenbezogenen Daten zu gewährleisten, werden die erfassten Daten laut Dyson nur kurzfristig und lokal ausgewertet und im Anschluss wieder gelöscht. Die Personenerkennung basiert bei Dyson auf einem im Zentrum des Lüfters installierten Kamerasystem.

Filtersystem nach H13-Standard

Bei der Luftreinigung setzt der Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 auf ein kombiniertes Filtersystem nach HEPA-H13-Standard, das verschiedene Schadstoffe wie Stickstoffdioxid, Gerüche und sehr feine Partikel aus der Raumluft entfernen soll. Dabei überwachen Sensoren kontinuierlich die Luftqualität und passen die Leistung des Geräts entsprechend an.

Die Steuerung erfolgt wahlweise direkt am Gerät oder über die Smartphone-App von Dyson. Per App stehen dann auch erweiterte Informationen zur Leistung und den registrierten Schadstoffen zur Verfügung.

Der neue Luftreiniger soll ab Mitte Mai zunächst über den Online-Shop des Herstellers erhältlich sein. Dyson nennt einen empfohlenen Verkaufspreis von 699 Euro.