Apple dreht weiter an der Preisschraube

Eine der größten Überraschungen bei Apples gestrigen Neuvorstellungen dürfte sein, dass die Preiserhöhungen vom Juni offenbar nur eine Zwischenstufe waren. Apple hat uns gezeigt, dass da noch einiges mehr geht. Das sind schlechte Nachrichten für alle, die den Kauf eines neuen Standard-iPads oder des wohl noch in diesem Monat kommenden überarbeiteten iPad mini ins Auge fassen.

Apple TV doppelt so teuer

Mit 349 Euro kostet das neue Apple TV 4K deutlich mehr als noch vor vier Monaten die Vorgängerversion. Apple hatte den Grundpreis erst im Juni von 169 auf 229 Euro erhöht und jetzt noch einmal kräftig nachgelegt.

Ob die neuen Funktionen den Preis von 349 Euro rechtfertigen, darf man hinterfragen. Die Box ist zwar deutlich schneller geworden, unterstützt aber weiterhin keine Funktionen wie Audio-Passthrough. Auch Funktionen wie Apple Intelligence und Siri AI lassen sich bislang nur eingeschränkt nutzen. Das liegt nicht an Einschränkungen durch die EU, sondern daran, dass Apple diese Funktionen bislang nur auf Englisch und teilweise lediglich als Testversion anbietet.

Die neue Surround-Option verliert an Attraktivität, sobald man die ebenfalls erneut gestiegenen Preise für den HomePod mini berücksichtigt. Ein Komplettsystem aus Apple TV und vier HomePods schlägt damit mit stolzen 1.025 Euro zu Buche.

iPad mini: OLED-Display könnte weiteren Aufpreis bringen

Das voraussichtlich am 27. Oktober kommende neue iPad mini soll nicht nur schneller werden, sondern auch attraktive neue Features bieten, darunter ein OLED-Display. Offen bleibt allerdings, wie sich diese Neuerungen auf den Preis auswirken. Apple hat den Einstiegspreis für das Gerät im Juni bereits ohne Verbesserungen von 549 Euro auf 679 Euro erhöht. Angesichts der jüngsten Preisentwicklung wäre es eher überraschend, wenn Apple für das erwartete OLED-Modell keinen weiteren Aufschlag verlangen würde.

Noch schwerer nachvollziehbar ist Apples Politik beim Standard-iPad. So wie es aussieht, müssen wir mindestens bis zum Frühjahr 2027 warten, bis hier ein neueres Modell erhältlich ist Dabei ist das aktuelle Modell mit A16-Prozessor das einzige Touchscreen-Gerät im Angebot von Apple, das nicht mit Apple Intelligence kompatibel ist. Dennoch hat Apple auch hier den Preis im Juni kräftig angehoben und verlangt jetzt 499 statt 379 Euro für das Gerät.