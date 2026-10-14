MacBooks und iPad mini als nächstes?
Apple dreht weiter an der Preisschraube
Eine der größten Überraschungen bei Apples gestrigen Neuvorstellungen dürfte sein, dass die Preiserhöhungen vom Juni offenbar nur eine Zwischenstufe waren. Apple hat uns gezeigt, dass da noch einiges mehr geht. Das sind schlechte Nachrichten für alle, die den Kauf eines neuen Standard-iPads oder des wohl noch in diesem Monat kommenden überarbeiteten iPad mini ins Auge fassen.
Apple TV doppelt so teuer
Mit 349 Euro kostet das neue Apple TV 4K deutlich mehr als noch vor vier Monaten die Vorgängerversion. Apple hatte den Grundpreis erst im Juni von 169 auf 229 Euro erhöht und jetzt noch einmal kräftig nachgelegt.
Ob die neuen Funktionen den Preis von 349 Euro rechtfertigen, darf man hinterfragen. Die Box ist zwar deutlich schneller geworden, unterstützt aber weiterhin keine Funktionen wie Audio-Passthrough. Auch Funktionen wie Apple Intelligence und Siri AI lassen sich bislang nur eingeschränkt nutzen. Das liegt nicht an Einschränkungen durch die EU, sondern daran, dass Apple diese Funktionen bislang nur auf Englisch und teilweise lediglich als Testversion anbietet.
Die neue Surround-Option verliert an Attraktivität, sobald man die ebenfalls erneut gestiegenen Preise für den HomePod mini berücksichtigt. Ein Komplettsystem aus Apple TV und vier HomePods schlägt damit mit stolzen 1.025 Euro zu Buche.
iPad mini: OLED-Display könnte weiteren Aufpreis bringen
Das voraussichtlich am 27. Oktober kommende neue iPad mini soll nicht nur schneller werden, sondern auch attraktive neue Features bieten, darunter ein OLED-Display. Offen bleibt allerdings, wie sich diese Neuerungen auf den Preis auswirken. Apple hat den Einstiegspreis für das Gerät im Juni bereits ohne Verbesserungen von 549 Euro auf 679 Euro erhöht. Angesichts der jüngsten Preisentwicklung wäre es eher überraschend, wenn Apple für das erwartete OLED-Modell keinen weiteren Aufschlag verlangen würde.
Noch schwerer nachvollziehbar ist Apples Politik beim Standard-iPad. So wie es aussieht, müssen wir mindestens bis zum Frühjahr 2027 warten, bis hier ein neueres Modell erhältlich ist Dabei ist das aktuelle Modell mit A16-Prozessor das einzige Touchscreen-Gerät im Angebot von Apple, das nicht mit Apple Intelligence kompatibel ist. Dennoch hat Apple auch hier den Preis im Juni kräftig angehoben und verlangt jetzt 499 statt 379 Euro für das Gerät.
Wem das alles kein Spaß mehr macht, muss wechseln.
Beispiel Samsung Fold 8 (das Vorbild vom Duo) lt. idealo 1.330 Euro.
Ist übrigens trotz Apple Wahnsinnspreis nicht teurer, sondern sogar günstiger geworden.
Schön, wenn man die Auswahl hat…
Straßenpreise werden nun eher der Buy to werden. Allein die Speicherkrise wird ja bisher nur noch schlimmer.
Einfach nicht kaufen wenn es einem zu teuer erscheint.
Sehe ich ebenso, die Produkte scheinen nicht nur zu teuer – sie sind zu teuer! Im Gegensatz zu anderen Produkten mit oft sogar weniger Ausstattung.
Wenn Apple sich da nicht selbst ein Bein stellt, mein letzter Einkauf bei Apple liegt 4 Jahre zurück. Die blinden Prestige-Käufer mögen ja gern ihr Geld zu Apple tragen, ob es intelligent ist mag dahin gestellt sein.
So sehe ich das auch. Geld wäre da aber man muss halt schauen, ob es einem wert ist. Da das in vielen Bereichen eher ein Nice-to-have und kein Must-Have ist, stehe ich eher gelassen daneben und schaue zu. Hoffen wir mal, dass die Nachfrage den Preis später regelt / reguliert.
+1 Gilt natürlich für sämtliche Technik dir nun auch immer teurer wird. Wie PS5.
Leider sind Technik und die dafür aufgerufenen Preise aktuell nirgends ein großer Spaß.
Selbst bei schonender Behandlung und längster Nutzung muss irgendwann mal was getauscht werden. Ich hoffe, dass meine Geräte alle so lange halten, bis sich dieser Wahnsinn etwas beruhigt hat.
Wer jetzt noch nicht in Apples goldenen Käfig ist, der sollte es sich gut überlegen sich dort hinein zu begeben.
Lieber Android (Google oder Samsung) und Windows/linux Laptop.
Dieser Konzern hat fertig!
Ach bitte. Was soll denn so ein unsinniger Kommentar? Kein Inhalt, nur Polemik.
Ich vermute daran wird sich frühestens etwas ändern, wenn die Nachfrage spürbar einbricht.
Zunächst hat Apple an (vermutlich) jedem Gerät eine höhere Marge. Und damit, auch bei geringerer Stückzahl, eine ähnliche Gesamtmarge.
In meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist jedenfalls aktuell niemand, der ein 18 Pro / Pro Max oder Duo gekauft hat. Auch neue iPads & Co gibt es nur in Ausnahmen über die Firma. Was ich damit sagen will: Ich finde man spürt die zurückhaltende Nachfrage bereits.
Langsam wird es lächerlich. Siri AI kommt auch auf ältere Geräte und in die EU eh erstmal nicht. Ansonsten braucht man im Grunde nix an den Neuerungen. Außer es gibt halt jemanden der wirklich Anden Ding intensiv zockt.
Audio passthrough wäre wohl auch zu viel verlangt gewesen im Jahr 2026. nee Apple, irgendwann ists mal gut. Und hier stimmt P/L einfach nicht mehr.
Früher habe ich mir den Luxus geleistet, neben dem iPad Pro der Firma noch ein privates iPad Air aus 2021 zu besitzen. Damit war das Risiko, am Wochenende aus Versehen Dienstbelange zu sehen, ausgeschlossen.
Bei den Preisen wird das private Gerät jedoch nicht mehr ersetzt, bzw. an die Gattin weitergereicht, deren iPad Pro aus 2017 nun an das Lebensende kommt.
Ich empfehle dir einen Blick auf „Einstellungen -> Fokus“ zu werfen. Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Mittlerweile werden bei mir dienstliche Apps komplett ausgeblendet, sobald ich das Gelände verlasse oder das Ende der Arbeitszeit erreicht ist. Du kannst Home- und Lockscreen sowie die angezeigten Apps inklusive Badges und Push-Nachrichten komplett anpassen. Gleiche gilt für Anrufe bei einer oder auch zwei Leitungen, Telefonbücher ließen sich eh schon lange trennen. So kommt dir in der Freizeit garantiert nichts dazwischen.
Der WaipuTV Stick hat mich 40€ im Angebot gekostet – tolle Fernbedienung – guter Ersatz für FireStick – und AppleTV läuft auch drauf
Das kann ich absolut bestätigen. Ich habe zwei Waiptu Sticks und eine Weptu Soundbar seit 3 Jahren im Einsatz und damals die FireSticks und ein altes Apple TV ausgemustert. Alles funktioniert tadellos zu einem Bruchteil des Preises den Apple aufruft.
Toll! Es ist aber kein AppleTV mit all den anderen Funktionen und Features, die ein Apple TV so bietet. Oder bekommst Du mit deinem tollen WaipuTV-Stick auch HomePods als Standard-Audioausgabe konfiguriert ? Kannst Du mit Siri dein Zuhause steuern ? Ist Apple Music integriert ? Bekommst du das Kamera-Bild bei Aktivitäten oder bei Türklingeln Bild in Bild angezeigt ? Nein ? Dann ist das keine Alternative.
Solange die Leute kaufen, wird Apple weiter die Preise nach oben schrauben. Ist ja logisch.
Nur konsequentes „nicht kaufen“ und damit stark rückgehende Verkäufe (auch bei den „Diensten“ wird Apple dazu bringen diese exorbitanten Preiserhöhungen nicht weiter durchzuziehen.
Ich denke inzwischen sehen viele das lang gelobte „Apple Ökosystem“ mit anderen Augen. Viele haben sich in eine derartige Abhängigkeit begeben, das ihnen nichts anders übrig bleibt als die geforderten Preise zu bezahlen.
Und genau hier muss man der eU und ihren druck auf Apple zur Öffnung des „goldenen Käfigs“ extrem dankbar sein !!
Ein Ausstieg aus dem Ökosystem ist möglich – er kostet Zeit und Mühe – aber so schlimm wie viele denken ist es gar nicht.
Es liegt in der Hand des Verbrauchers wie weit Apple gehen kann !
Ich glaube die Zeiten Apples sind vorbei. Jetzt ist das Maß voll. Und es gibt keine Ausreden mehr was das Thema Speicher angeht.
Naja, gerade beim Speicher gibt es halt genau jetzt die besten Begründungen, die Apple nicht mal erfinden muss.
Mit den Preisen wird Apple viele Kunden verlieren. Bin auch bei vielen Sachen umgestiegen. Nur noch iPhone 16 Pro Max ist geblieben.
Als langjähriger Apple-Kunde und kleiner Fanboy kann ich mittlerweile vieles nicht mehr gutheißen.
Ich habe mich sehr auf das neue Apple TV gefreut und wollte mein aktuelles Gerät ersetzen und meinen Eltern mein bisheriges geben.
Das wird aber nichts.
Ebenso bei den HomePod minis. Nach knapp sechs Jahren gibt es als Verbesserungen lediglich eine bunte Oberfläche und einen neuen Chip. Noch dazu der alte S10 mit 1 GB RAM.
Preislich hat sich Apple bei mir mittlerweile einfach den Vogel abgeschossen und eine Trotzreaktion ausgelöst. Ich werde jetzt alle HomePods und Apple TVs nutzen, bis diese kaputtgehen oder keine Updates mehr erhalten.
Keine Updates kann schneller gehen, als gedacht.
Aber danach funktionieren sie ja doch noch ziemlich lange.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Nachfrage bricht ungeplant ein und der Markt akzeptiert die höheren Preise nicht oder die Nachfrage bleibt ungebremst, das Apple in der Preisgestaltung Recht gibt. Wird sich zeigen, wie es ausgeht. Ich vermute, dass sich eher zweites ergeben wird.
Die Preisgetstaltung richtet sich ja auch ein wenig an die Speicherpreise. Viele Produkte werden teurer.
Schon mal bei macrumors die Kommentare gesehen? :D
So negativ habe ich die noch nie gesehen.
Die Apple TV und HomePod mini Preise werden dort zerrissen, egal ob von Amerikanern, Kanadiern oder aus Europa!
Ich glaube Apple testet wie weit sie gehen können bei den Preisen.
AppleTV und HomePods werden jetzt definitiv mehr Nische sein.
Und bei nicht so alten TVs laufen die Apps gut genug und viele haben AirPlay. Ein Apple TV braucht man da nicht mehr wie früher.
Bei iPhones und iPads werden sie die sinkende Nachfrage auch bemerken!
Das iPad mini war schon vorher überteuert und jetzt total lost und dann nochmal höheren Preis? Viel spaß.
Und wohin will Apple gehen? Das normale Standard iPad für 579€?
Solange wir Apple Fans das mitmachen, sind die Preise nach oben offen. Ich habe vor den Preiserhöhungen noch alles aufgerüstet, iMac, iPad 11 Pro, iPad 13 Pro, ein 17 Pro. Das Einzige zum teureren Preis das 18 Pro max. Meine Apple TVs machen es auch noch eine Weile. Erst mal Ruhe die nächsten 5-6 Jahre und dann schauen wir weiter was sich bis dahin technikmäßig entwickelt, auch bei der Konkurrenz!
Thema Konkurrenz, mein Jolla Phone sollte diese Woche kommen, könnte dann der erste Schritt weg von Apple sein.
So toll es auch ist, das alles gut miteinander im Apple Universum funktioniert, schaue ich mich mal im Linux Lager um.
Vieles wird anders sein, wer aber nicht wagt kann nicht gewinnen…..,
In den Preisen sind nun die AI Kosten von Apple enthalten.
In dem AI Markt gibt es die Hardware Anbieter die das ganze vor Finanzieren, die AI Firmen die mit der Hardware Modelle trainieren und Kunden gegen Token bereitstellen und noch wenige die dafür bezahlen weil sie selber weder Modelle noch Infrastruktur besitzen (Endrunden und Firmen) weil sie das einsetzen. Da Apple AI verschlafen hat, muss nun der Cost of Delay gezahlt werden.
Weil der AI Level den Apple in der aktuellen Beta liefert woanders kostenlos ist, muss Apple statt in den Services dies in den Hardware Preisen unterbringen bis sich bezahlte Services etablieren lassen.
Ich bin da raus. Dann bleib ich eben bis zum EoL Zyklus bei meinen Geräten und kaufe dann gebraucht. Aber die absurden Preise mache ich nicht mehr mit.
HomeView (mehrere Benutzerkonten) finde ich vom Ansatz nicht schlecht, aber erscheint mir durch den fehlenden AppStore kastriert und mir geht dieses ganze KI/AI Gedönst auch langsam auf den Zeiger. Ich persönlich benötige das nicht.
Die Gier kennt keine Grenzen.
Einfach Logik: wenn der Preis sich verdoppelt, machen die wahrscheinlich dreimal mehr Gewinn. Wenn dann 30% weniger Kunden die Produkte kaufen, macht Apple immer noch mehr Gewinn.
Geht man zurück, war Apple eher bei Agenturen und im Luxusbereich angesiedelt, die waren viel zu konsumig unterwegs.
Sorry Leute, ihr seid einfach nicht deren Zielgruppe, also nicht traurig sein
Wir Verbraucher haben es doch eigentlich in der Hand. Die Produkte nicht kaufen und Apple müsste seine Strategie mal überdenken. Dies wird leider niemals passieren weil die Leute am Ende doch das Geld ausgeben werden.
Ich kann mir vorstellen das so langsam die Preisspirale überdreht ist – zumindest hoffe ich es.
War ich bis gestern noch davon überzeugt zwei HomePod Minis zu ersetzen, schaue ich mir heute die Alternativen an. Diesen Preis zahle ich einfach nicht mehr für die gelieferte Qualität. Apple TV habe ich nie verstanden…
Ich verstehe echt nicht wieso sich alle über die höheren Preise so aufregen und glauben dass Apple einfach nur mehr verdienen will. Wer sich mehr mit den Hintergründen beschäftigt wird sehen, dass das jedes Unternehmen aus dieser Branche so machen muss, da die Preise für Speicherchips massiv gestiegen sind. Apple soll für Speicher im Einkauf 400% mehr bezahlen müssen als früher. Ist doch klar, dass dabei die Preise am Ende nicht unverändert bleiben können.
Ja, es wird Zeit zu wechseln. Design, Usability und Zuverlässigkeit. All diese Argumente treffen schon länger nicht mehr zu. Sobald Meta das erste Smartphone auf den Markt bringt, kann Apple eh einpacken. Aber ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich kurz vor der Rente keine Ideen mehr habe. Vor dem Bankrott, mit dem alten Kram noch schnell so viel Kohle wie möglich reinholen.
Für mich heißt es halten und pflegen. Das ist nachhaltig und spart Geld. Keine neue Hülle, Folie, etc. Kein Stress.
Das nennt man Ressourcen-Schonung.
Apple will einfach, dass wir weniger konsumieren.
Sehr gut.