Ubiquiti: UniFi Network 11 macht Matter-Geräte sichtbar

Ubiquiti hat mit UniFi Network 11 eine neue Version seiner Netzwerkverwaltungssoftware vorgestellt. Neben erweiterten Sicherheitsfunktionen und neuen Möglichkeiten zur Steuerung des Datenverkehrs hält auch der Smarthome-Standard Matter Einzug in das System.

Matter-Geräte in der Netzwerkübersicht

Mit UniFi Network 11 lassen sich erstmals auch Matter-Geräte in die Netzwerkverwaltung einbinden. Die Software arbeitet dabei mit bereits vorhandenen Matter-Steuerzentralen zusammen. Über einen Matter-Kopplungscode lassen sich kompatible Geräte zusätzlich in UniFi einbinden.

Die Integration soll vor allem einen besseren Überblick über die im Smarthome verwendeten Geräte ermöglichen. UniFi kann beispielsweise Informationen zum Batteriestand, zur installierten Firmware und zur Signalstärke anzeigen. Auch der Verbindungsweg einzelner Geräte lässt sich nachvollziehen.

Dabei berücksichtigt die Software neben klassischen IP-Netzwerkverbindungen auch das Funkprotokoll Thread. UniFi stellt beide Verbindungstypen gemeinsam in der Netzwerkübersicht dar. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise die Einbindung einzelner Geräte in das Thread-Netzwerk nachvollziehen.

Unterstützung bei der Fehlersuche

Für einzelne Geräte können zudem individuelle Warnmeldungen eingerichtet werden. Dies könnte insbesondere bei der Fehlersuche hilfreich sein, wenn Smarthome-Komponenten nicht zuverlässig erreichbar sind.

Die Matter-Integration beschränkt sich bislang auf die Überwachung und Fehlerdiagnose. Eine Steuerung der Smarthome-Geräte über UniFi ist derzeit nicht vorgesehen.

Abseits der Matter-Unterstützung hat Ubiquiti die Erfassung und Auswertung von Netzwerkdaten überarbeitet. Die neue Technik soll die Skalierbarkeit um mehr als 30 Prozent verbessern und damit insbesondere größeren Netzwerken zugutekommen.

Smartphone-Fallback und eigene Symbole

Auch die UniFi-Gateways erhalten zusätzliche Funktionen. Dazu zählen erweiterte Möglichkeiten zur Einrichtung voneinander getrennter Netzwerke sowie vereinfachte Regeln zur Weiterleitung des Datenverkehrs. Unterstützte Geräte können außerdem eine vorhandene WLAN-Verbindung als Internetzugang verwenden. Damit lässt sich beispielsweise der persönliche Hotspot eines Smartphones als Ersatzverbindung nutzen.

Zudem bringt das Update ein unscheinbares Feature, das sich zahlreiche UniFi-Nutzer sehnlichst erwünscht haben dürften. Mithilfe der UniFi-App lassen sich eigene Gerätesymbole erstellen. Alternativ können die passenden Bilder über den Browser hochgeladen werden.