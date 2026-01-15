Apple Creator Studio: Weitere Details zu den Systemanforderungen

Apple hat vor dem Start des Apple Creator Studio die technischen Voraussetzungen für die enthaltenen Kreativprogramme veröffentlicht. Das neue Angebot bündelt professionelle Anwendungen für Video, Audio, Grafik und Präsentation in einem Abonnement und soll Ende Januar verfügbar sein.

Die jetzt freigegebenen Details zeigen, welche Geräte unterstützt werden und wo Nutzer mit Einschränkungen rechnen müssen. Auch die deutsche Vorschauseite ist inzwischen geschaltet.

Neue Betriebssysteme als Voraussetzung

Zentraler Punkt der veröffentlichten Übersicht sind die teils deutlich angehobenen Systemanforderungen. Während Anwendungen wie Final Cut Pro, Motion oder Compressor zwar neue Versionen erhalten, ihre grundlegenden Mindestvoraussetzungen jedoch weitgehend beibehalten, gilt das nicht für alle Anwendungen.

Diese Apps sind Teil des Apple Creator Studio

Final Cut Pro for Mac 12.0

Final Cut Pro for iPad 3.0

Logic Pro for Mac 12.0

Logic Pro for iPad 3.0

Pixelmator Pro for Mac 4.0

Pixelmator Pro for iPad 4.0

Motion 6.0 (Mac)

Compressor 5.0 (Mac)

MainStage 4.0 (Mac)

Pages 15.1 (Mac, iPad und iPhone)

Numbers 15.1 (Mac, iPad und iPhone)

Keynote 15.1 (Mac, iPad und iPhone)

Logic Pro, MainStage sowie Pixelmator Pro werden mit neuen Versionen ausgeliefert, die aktuelle Betriebssysteme voraussetzen. Für Pixelmator Pro auf dem Mac und auf dem iPad ist künftig mindestens macOS 26 Tahoe beziehungsweise iPadOS 26 erforderlich. Damit fallen ältere Geräte aus dem Support, obwohl sie mit bisherigen Versionen noch lauffähig waren.

Auch bei Logic Pro verschärfen sich die Anforderungen. Auf dem Mac wird für die Creator Studio Version ein System ab macOS 15.6 benötigt, zudem ist in einigen Fällen ein Apple Silicon Prozessor Voraussetzung. Auf dem iPad ist neben iPadOS 26 mindestens ein A12 Bionic Chip notwendig. Apple begründet diese Schritte indirekt mit neuen Funktionen, unter anderem im Bereich KI.

Abonnement, Einzelkauf und Testphase

Wie bereits berichtet wird das Apple Creator Studio als monatliches oder jährliches Abonnement angeboten, mit vergünstigten Konditionen für Studierende und Lehrkräfte. Parallel dazu bleibt der Einzelkauf mehrerer Anwendungen auf dem Mac möglich. Dazu zählen unter anderem Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor, MainStage und Pixelmator Pro.

Dies Kaufversionen werden technisch getrennt von den Abo Varianten bereitgestellt und lassen sich gleichzeitig installieren. Zur besseren Unterscheidung nutzt Apple unterschiedliche App-Symbole.

Für Einsteiger bietet Apple eine einmonatige Testphase an. Wer bereits ein separates Abo für Final Cut Pro oder Logic Pro auf dem iPad nutzt, kann durch den Download einer weiteren Creator Studio App in das neue Gesamtpaket wechseln. Damit schafft Apple zwar eine Brücke zwischen bestehenden Einzelabonnements und dem neuen Sammelangebot, setzt jedoch klar auf aktuelle Hardware und Betriebssysteme.

